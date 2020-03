Kim Kardashian gençlik fotoğrafı sosyal medyayı salladı!

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan isimlerden biri de hiç kuşkusuz ünlü TV yıldızı Kim Kardashian. Kardashian geçtiğimiz günlerde takipçilerini epeyce şaşırtan bir paylaşımda bulundu. Ünlü yıldız gençlik fotoğrafını paylaşınca sosyal medyada epeyce gündem oldu. Kardashian'ın bu paylaşımına takipçileri yorum ve beğeni yağdırdı.

Gençlik fotoğrafı sosyal medyayı salladı

Ünlü TV yıldızı Kim Kardashian, yıllar önceki bir fotoğrafını paylaştı. Kim Kardashian'ın '9. sınıf' notuyla paylaştığı fotoğrafa yorum yağdı. Kardashian geçtiğimiz günlerde geniş kalçalarının estetik olup olmadığı sorusuyla gündeme gelmişti. Kardashian sonunda kalçasına enjeksiyon yaptırdığını itiraf etti. Ancak ünlü yıldız bunu estetik kaygılarla değil sağlık sebebiyle yaptırdığını da söyledi. Kardashian, sedef hastalığı yüzünden kalçasına enjeksiyon yaptırmak zorunda kaldığını anlattı.

İşte o paylaşımı...

Kim, Kourtney'i yumruklamıştı

Kardashian ailesinin yer aldığı Keeping Up With The Kardashians programının çekimi sırasında şimdiye kadar hiç yaşanmamış bir olay yaşanmış 18'inci bölümün tanıtımına Kim ve Kourtney'nin kavgası damga vurmuştu. Kim Kardashian kavga ettiği kız kardeşi Kourtney'i yumruklaması sosyal medyanın gündemine oturmuştu.