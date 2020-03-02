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Hodan otu nedir vücuttaki toksinlerin atılmasını sağlıyor!

Başta Suriye olmak üzere Güney Amerika, Kuzey Afrika gibi bölgelerde yetişen hodan otu vücuttaki toksinlerin atılmasını sağlıyor. İşte hodan otunun yararları!

Hodan otu nedir vücuttaki toksinlerin atılmasını sağlıyor!
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Ispıt ve kaldirik otu olarak da adlandırılan hodan otu eski çağlarda askerlere cesaret vermesi için kullanılan bir ottur. Sağlık açısından faydaları saymakla bitmeyen hodan otu, depresyondan, cilt sorunlarına; toksinlerin atılmasından, kalp ve damar sağlığına pek çok soruna iyi geliyor. İşte hodan otunun daha önce hiç duymadığınız faydaları!

Hodan otunun faydaları

- Hodan otunun tohumundan elde edilen yağ, sivilce lekeleri, çatlaklar, yaralar gibi cilt problemlerinin giderilmesinde fayda sağlar.

- İnsan psikolojisine de iyi gelmektedir. Hodan otu, olumsuz düşünceleri, siniri, gerginliği ve depresyonu azaltan özellikler göstermektedir.

- İçeriğindeki kalsiyum sayesinde kemik sağlığına oldukça yararlıdır.

- Vücuttaki toksinleri atar. Aynı zamanda boğazda biriken balgamı da söktürücü özelliği bulunur.

- Böbrek üstü bezlerini uyararak cesaret verici etki yaratmaktadır.

- Kuvvetli bir idrar söktürücü olmasıyla vücuttaki iltihabın atılmasında faydalıdır. Ödem attırıcı özelliği sayesinde kilo vermeye de yardımcı olur.

- Vücudun kalsiyum ihtiyacını karşılar.

- İçeriğindeki postasyum sayesinde kalp ve damar sağlığını korur.

 

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