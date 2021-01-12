Okan Bayülgen Instagram ve Tiktok'a yüklendi: Korkunç bir yer!

Oyuncu Okan Bayülgen'in sosyal medyayla ilgili açıklamaları gündeme oturdu. Ünlü şovmen Instagram ve Tiktok'a yüklenen Bayülgen, "Gelecekte herkes Instagram’a koyduklarından dolayı utanç duyacak" dedi.

"Instagram korkunç bir yer, nefret ediyorum"

Posta'da yer alan habere göre; Okan Bayülgen'in açıklamaları şu şekilde: "Instagram korkunç bir yer, nefret ediyorum. Bu kadar çirkinliğin bir arada olduğu başka bir yer yok, bir akıl hastalığı dükkanına dönüştü. İş burada her türlü uyuşturucu, kadın, belki de organ ticaretine kadar gidiyor."

"Tiktok'ta dans edenler geri zekalı"

"TikTok’ta dans edenler geri zekalı. Gençlerden niçin ümitli olmamamız gerektiğinin en güzel göstergesi. Bu çocukların yüzde 15 IQ’sü varsa bu telefonlar yüzde 5’e indirdi."

"Dinimizde hayvan kesmenin bir ritüeli var"

Açıklamalarında Nusret'e de yüklenen Okan Bayülgen, "Türkiye’nin en ünlü kebap zincirinin sahibi, ölmüş hayvanları dövüyor. Oysa dinimizde hayvan kesmenin bir ritüeli var. Bunları akıl hastanesine götürmek lazım" ifadelerini kullandı.