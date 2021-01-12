Narlı pilav nasıl yapılır muhteşem lezzet!

İster yemeğin yanında ister ana yemek olarak yapabileceğiniz narlı pilav tarifiyle karşınızdayız. Bereketin sembolü nar, bu pilav tarifinde hem görsel şölen yaratıyor hem de lezzetine lezzet katıyor. Peki narlı pilav nasıl yapılır? Malzemeleri neler? Tadına doyamayacağınız narlı pilav tarifini paylaşıyoruz. Şimdiden afiyet olsun!

Malzemeler:

1 su bardağı pirinç

1 adet büyük boy soğan

1 yemek kaşığı kuş üzümü

1 paket dolmalık fıstık

1 yemek kaşığı tereyağı

2-3 yemek kaşığı zeytinyağı

1,5 su bardağı sıcak su

1/2 çay kaşığı tarçın

1/2 çay kaşığı ucu karabiber

1 çay kaşığı ucu yenibahar

1 çay kaşığı tuz

1 avuç dereotu

1 avuç maydanoz

1 avuç nar

Hazırlanışı:

Pirinci ıslatalım. Soğanı küp küp doğrayalım. Kuş üzümlerini ılık suda bekletelim. Zeytinyağını bir tencereye ekleyip dolmalık fıstıkları ekleyerek kavurmaya başlayalım. Biraz renk alınca soğanları ekleyerek kavurmaya devam edelim.

Bolca yıkayıp süzdüğümüz pirinçleri ekleyip biraz daha kavuralım. Tuz hariç baharatları ekleyerek karıştıralım. Kuş üzümünü ekleyelim. En son kaynamış su, tuz ve tereyağını ekleyip karıştıralım. Kaynayana dek yüksek ateşte sonrasında en kısık ateşte suyunu çekene dek pişirelim. Suyunu çektikten sonra bir bez örterek kapağı kapalı demlenmesini sağlayalım. Dereotu ve maydanozu ince ince kıyıp, ılınmış pilava ekleyerek harmanlayalım. Üzerini narla süsleyerek servis edelim. Afiyet olsun.