Kıskançlık neden olur düşük benlik saygısı sebebi!

Kıskançlık sevdiğimiz insanlara karşı duyduğumuz yoğun bağlılık hissiyle ortaya çıkan bir duygu. Kıskanma da diğer duygular kadar normal bir his olsa da aşırı kıskançlık en başta kendimiz ve sevdiğimiz insanlar için oldukça yıpratıcı bir hal alıyor. Bu durum çoğu zaman ilişkilerin geri dönülmez yaralar almasına neden oluyor. Kıskançlık kendinden daha başarılı, daha mutlu ya da daha güzel olduğu düşünülen kişilere karşı da kendini gösterebiliyor. Peki kıskançlık neden olur? Bu sorunun yanıtı içeriğimizde...

Yetersizlik duygusu kıskançlığa yol açıyor

Kıskançlık hissini yoğun bir biçimde yaşayan çoğu insan iç dünyalarında yetersizlik duygusu ile mücadele eder. Yetersizlik duygusu; gün yüzüne kıskançlık olarak çıkar ve kişi kendine olan güvensizliğini bu şekilde kamufle etmeye çalışır. Halk arasında “aşağılık kompleks” olarak bilinen bu his doymamış bir ego ve düşük benlik saygısından kaynaklanıyor.

Aşırı kontrolcü olmak masum değil

İlişkilerde kıskançlık, sevgi göstermenin yollarından biri değildir. Kontrolü almaya ve hayatınıza müdahaleye yönelik davranışlar; masum kıskançlıklar değil, ileri de daha büyük sorunlara yol açabilecek sağlıksız yaklaşımlardır.

Araştırmalar ilişkilerde yaşanan bu kıskançlık durumlarının düşük benlik saygısı, güvensizlik, güvensiz bir biçimde bağlanma korkusu olduğunu belirtiyor.