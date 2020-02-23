Murat Boz eski sevgilisi Aslı Enver'i Instagram'dan takip etmeyi bıraktı!

Ünlü şarkıcı Murat Boz'dan Aslı Enver ile bir dargın bir barışık yaşadığı ilişkinin sonlanmasından 4 ay sonra bir hamle geldi. Popçu, Aslı Enver'i Instagram'da takipten çıkardı. Aslı Enver de Murat Boz'un bu hamlesine aynı şekilde karşılık verdi.

Aslı 200 kişiyi silmişti

Aslı Enver, geçtiğimiz günlerde de 200’e yakın ismi arkadaş listesinden çıkarmıştı. Enver'in özellikle Hadise'yi de silmesi dikkat çekmişti. Aslı Enver'in eski aşkı Murat Boz ile Hadise hakkında pek çok kez aşk dedikoduları ortaya atılmış, taraflar iddiaları yalanlamıştı.