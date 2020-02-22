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Sütün gaz yapmaması için ne yapılır zencefil atarsanız...

Birçok kişi sütün gaz yapmasından dolayı içmekten uzak duruyor. Elmaelma.com olarak sizlere sütün gaz yapmaması için yapmanız gerekenleri sıraladık.

Sütün gaz yapmaması için ne yapılır zencefil atarsanız...
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Kalsiyum ve mineral bakımından oldukça faydalı olan sütü birçok insan gaz yapması sorunu nedeniyle içmiyor. Kemik erimesi problemini neredeyse ortadan kaldıran bu içeceği gaz nedeniyle içmekten uzak duranlar buraya! İşte sizlere ufak bir öneri! Sütün gaz yapmaması için yapabileceğiniz şeyleri sizler için sıraladık. 

Sütün içerisinde bir miktar zencefil atarsanız... 

Süt gaz yaptığı için süt tüketimini azaltan hatta süt içmekten uzak duranlar bile olabilir. Çözüm tabi ki bu değil, yine çözüm doğadan geliyor. Yapmanız gereken ilk şey ister açık ister marketten alın, aldığınız sütü mutlaka kaynatmalısınız. Bunun yanı sıra asıl püf noktamız zencefilde saklı.Zencefil ile birlikte sütü kaynattığınızda yada kaynamış sütün içine yada bardağa zencefil attığınızda sütün gaz yapmasını engeller. Bu öneri sayesinde artık bu sorundan dolayı süt içmeyen kalmayacak. 

Sütün gaz yapmaması için ne yapılır zencefil atarsanız...

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