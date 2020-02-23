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Kolay pankek nasıl yapılır enfes bir tat!

Lezzetli ve tam kıvamında bir pankek yapmak çok kolay. Kolay pankek tarifini sizin için içeriğimizde paylaştık...

Kolay pankek nasıl yapılır enfes bir tat!
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Pankek bazen kıvamını tutturmanın zor olduğu bir hamurişi. Bugün sizin için hazırladığımız bu tarif sayesinde kolaylıkla pankek yapmanız mümkün olacak. Enfes tadı, üzerine ekleyeceğiniz bal ile efsaneleşecek pankek tarifine bayılacaksınız. Kahvaltı sofralarınızın vazgeçilmezi olacak pankek tarifi içeriğimizde...

Pankek için malzemeler:

2 adet yumurta
4 yemek kaşığı şeker
1 çay bardağı süt
1 paket kabartma tozunu
2 çay bardağı un
1 paket vanilya
1 fiske tuz

Nasıl yapılır?

Bir kaba yumurtaları kırıp üzerine toz şekeri ilave edip çırpalım. Üzerine sütü unu kabartma tozunu tuzu ve vanilyayı ilave ederek iyice çırpalım. Sonra temiz ketçap kutusuna doldurup yapışmaz bir teflon tavayı ocağa alıp ısıtalım. Peçete ile bir kez yağlayalım. pankeklerinizin hangi büyüklükte olmasını isterseniz o miktarda tavaya dökelim.

Hamurun üstü göz göz olunca bir spatula yardımı ile çevirelim. Her iki tarafı da pişirelim. Sonra servis tabağına alıp hamur bitene kadar aynı işlemi yapalım. Bal çikolata reçel pekmez ve istediğiniz meyve ile servis edelim. Afiyetler olsun...

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