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Kısır nasıl yapılır bu sefer ki lezzet bambaşka olacak!

Altın günlerinin vazgeçilmezi olan kısıra yepyeni bir boyut getirmeye ne dersiniz? Misafirlerinizin parmaklarını yiyecek. İşte hazırlanışı!

Kısır nasıl yapılır bu sefer ki lezzet bambaşka olacak!
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Kısır nasıl yapılır? Malzemeleri neler? Püf noktaları neler? Elmaelma.com olarak sizlere bugün altın günlerinin vazgeçilmezi olan kısırın nasıl yapıldığını hazırladık. Misafirlerinize parmaklarını yedirecek bu tarife hayran kalacaksınız. İşte tüm malzeme listesi ve hazırlanışı ile karşınızda kısır tarifi. Şimdiden afiyetler olsun. 

Malzemeler: 

2 su bardağıince bulgur
1,5 su bardağısıcak su
2 yemek kaşığıdomates salçası
1 çay bardağızeytinyağı
1 tatlı kaşığıtuz
1 tatlı kaşığıpul biber
2 adetlimon suyu
1/2 çay bardağınar ekşisi
6 daltaze soğan
1/2 demetmaydanoz
1/2 demettaze nane

Hazırlanışı: 

2 su bardağı ince bulguru geniş bir kaseye alın. Üzerine 1,5 su bardağı sıcak suyu ekleyin.Streç film ile üzerini kapatıp bugurların şişmesini bekleyin.Bulgurlar şiştikten sonra tane tane olması için güzelce karıştırın.Üzerine 2 yemek kaşığı domates salçası ve 1 çay bardağı zeytinyağını ekleyin.1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı pul biber, 2 limonun suyu ve yarım çay bardağı nar ekşisini de ekleyin.Son olarak doğradığınız 6 dal taze soğanı, yarım demet taze nane ve maydanozu da ekleyip karıştırdıktan sonra kısır servise hazır. Yanında marullarla ya da dilediğiniz malzemelerle servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!

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