Ünlü YouTuber Reynmen'i Ela şarkısı davalık etti!

Ünlü YouTuber Reynmen'in "Ela" şarkısını izinsiz kullandığı gerekçesiyle davalık olduğu iddia edildi. YouTube'da 5 milyonun üzerinde abonesi bulunan Reynmen geçtiğimiz yıl ülkede hit olan şarkısının söz yazarı ve haklarının sahibi Emrah Karakuyu ile mahkemelik oldu.

Şarkının izinsiz kullanıldığı iddiası

Reynmen'in şarkının yasal sahibi Emrah Karakuyu'dan izinsiz bir şekilde, haber dahi vermeden reklam ve klip sponsorluğu için ücret aldığı iddia edildi. Reynmen'e dava açan Emrah Karakuyu, aynı zamanda ünlü fenomene bir daha şarkı vermedi.

Şarkı için bir içecek firmasıyla anlaşan ve Ela'nın klibinde firmanın reklamını yapan Reynmen'in bu anlaşmadan 1 milyon lira aldığı konuşulmuştu.

Küs olduğu aranjörle yeni şarkı için barıştı

İddiaya göre; Karakuyu'dan yeni şarkı alamayan Reynmen, Derdim Olsun'u da yapan aranjör Özkan Meydan'ın kapısını çaldı. Reynmen'in Özkan Meydan ile küs olduğu ve birlikte iş yapmak için barışmak zorunda kaldığı konuşuldu.