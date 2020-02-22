Coco kurabiye nasıl yapılır leziz mi leziz!

Evinizde sadece birkaç malzemeyle hazırlayabileceğiniz şahane bir lezzete ne dersiniz? Yapımı ve hazırlanması oldukça kolay olan bu tarif özellikle zamansız gelen misafirleriniz için kurtarıcınız olacak. Peki coco kurabiye nasıl yapılır? Malzemeleri neler? İşte tüm malzeme listesi ve hazırlnaışı ile karşınızda! Şimdiden afiyetler olsun.

Kurabiye için:

3 adetyumurta beyazı

1 su bardağıtoz şeker

300 gramhindistan cevizi tozu

1/2 çay kaşığıvanilin

Süsleme için:

100 grambitter çikolata

1 tatlı kaşığıpasta süsü(şekerli çubuk)

Hazırlanışı:

Yumurta ve şekeri macun kıvamına gelene kadar çırpın. Karışıma vanilya ve Hindistan cevizini azar azar ekleyip hamur haline getirin. Bu aşamada Hindistan cevizinin miktarını 100 gram kadar azaltıp daha yayvan ve yumuşak kurabiyeler de elde edebilirsiniz.Hazırladığınız karışımı kolay şekil alabilmesi için buzdolabında 15-20 dakika dinlendirin. Yağlı kağıt serilmiş bir tepsiye dondurma kaşığı, baharatlık, çorba kaşığı ve benzeri bir alet kullanarak harçtan parçalar alıp bastırarak kurabiyeleri yerleştirin.Önceden ısıtılmış fanlı fırında 160 derecede 15-20 dakika kurabiyeleri pişirin. Pişirme süreniz yarılandığında, tepsiyi 180 derece çevirerek eşit pişme sağlayabilirsiniz. Fırından aldıktan sonra pişen kurabiyeleri oda sıcaklığında soğutun.Süsleme ve sunum önerisi olarak dilerseniz benmaride erittiğiniz çikolataya kurabiyelerin tabanlarını bandırıp buzdolabında soğutup servis edebilir ya da çikolatayı üst kısma damlatıp süs şekerleri serpebilirsiniz. Afiyet olsun.