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Kıskançlıkla başa çıkmanın yolları neler anı yaşayın!

Günümüzde ilişkilerin önündeki en büyük sorunlardan biri kıskançlık. Peki kıskançlıkla nasıl baş edilir? İşte tüm merak edilenler!

Kıskançlıkla başa çıkmanın yolları neler anı yaşayın!
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İlişkinin bozulacağına, biteceğine dair korkularımız kıskançlık duygusunu tetikliyor. Erkek ya da kadının partnerini kıskanması bazen oldukça can sıkıcı bir hale gelebiliyor. Çoğu zaman ilişkilerin bitmesine neden olan davranışın altında yatan sebeplerin neler olduğunu bulamazsanız hüsrana uğrayanlardan olabilirsiniz. Peki kıskançlıkla nasıl başa çıkılır? Kıskançlıkla başa çıkmanın tüyoları neler? İşte tüm merak edilen soruların yanıtlarını Şenol Baygül'den öğrendik. 

Anı yaşayın

Bir ilişki içindeyseniz partneriniz tarafından tercih edilmişsiniz demektir. Bunun geçip geçmeyeceğiniz sorgulamak işlevsiz olacaktır. Biri sizden uzaklaşacaksa bunu kıskançlıkla ya da baskı kurarak engelleyemezsiniz. Aksine böyle bir yaklaşım eşinizi uzaklaştırır.

Kıskançlığın sizle ilgili olduğunu unutmayın

Öncelikle şu bilinmeli ki kıskançlık sizinle, ihanet karşı tarafla ilgilidir. Sizin kontrolünüz kendinizle ilgili şeyler üzerinde olabilir. Her şeyi kontrol edemezsiniz. Sadakat baskı ile sağlanabilecek bir şey değildir. Aldatmak ya da ilişkiyi bitirmek isteyen ne yaparsanız yapın bir yolunu bulacaktır. Sadakatin tek yolu sevgidir.

Davranışınızın kökenini anlamaya çalışın

Mesela negatif eleştirel iç sesinizin farkına varmak ilk adım olsun. Davranışın kökenini anlamak onu kontrol edebilmeye yardımcı olabilir.

Güven şart!

İlişkiyi paylaşan taraflar, her ne olursa olsun, paylaştıkları sevgi ve saygının ilişkilerini dış etkilerin tehdit etmesini önleyeceğini bilecek kadar güvenmelidir. Eğer kıskançlığın ilişkinizde problem olduğunu fark ettiyseniz, kimin kıskanç olduğu önemli değil, bu her iki taraf için de sıkıcı olabilir. Bu sorunu aşmak sabır, iyi bir iletişim ve inanışların(düşünce) değişmesi ile olur. Bu süreçte beraber hareket etmek önemlidir.

Özgürlüğünüzü feda etmek zorunda kalabilirsiniz

Başınıza buyruk hareket edemezsiniz, diğer kişinin nasıl hissettiği konusunda bazı sorumluluklarınız var. Kıskançlıkla başa çıkmanın olumsuz yollarından biri eşe “bu senin sorunun” ya da “ben bir şey yapmadım” demek. Bu ağlayan bir çocuğa annesinin “Ağlamayı kes, sana ne oluyor?” demesine benziyor. Bu asla işe yaramaz. Bunun yerine “bunun neden olduğunu anlayabiliyorum” diyebilirsiniz. Eşinizin rahat hissetmesini ve sakinleşmesini sağlayabilir ve daha sonra isteklerinin uygulanabilir olup olmadığına karar verebilirsiniz.

Beklentilerinizi düşürün

“Partnerim asla başkasıyla ilgilenmemeli”, “Eşimin ne yaptığını her zaman bilmeliyim” gibi temel inançlarınızı gözden geçirin. Bu kesin yargılar sizi kıskançlığa daha yatkın hale getirebilir.

Davranışlarınızı gözden geçirin

Sizi güvence altına alacağını düşündüğünüz davranışlar( eşinizi sorgulamak, telefonlarını kontrol etmek, sosyal medyasını takip etmek) aslında sizi sadece daha fazla endişelendir. Bu işlevsiz başa çıkma stratejileri eşinizle olan bağı zedeler. Ve de sizin onun gözündeki imajınızı ve size olan saygısını yok eder.

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