search menu
search
close

Beren Saat'ten Kenan Doğulu itirafı ayrılsak da kopamadık!

Evliliklerindeki sorunlarla sıkça magazin basınında yer alan Kenan Doğulu-Beren Saat çiftinden Saat, "Kenan'la ayrılsak da kopamadık" diye konuştu.

Beren Saat'ten Kenan Doğulu itirafı ayrılsak da kopamadık!
-A A+

L’officiel dergisine kapak olan ünlü oyuncu Beren Saat,  şarkıcı Kenan Doğulu’yla olan evliliğine dair samimi açıklamalarda bulundu. Eşi Kenan Doğulu ile geçirdiği zor günleri anlatan güzel oyuncu, tekrar bölümleriyle hala büyük heyecanla izlenen Aşk-ı Memnu dizisindeki Bihter karakteriyle ilgili de konuştu.

"Sosyal medya aşkın yaşanma biçimine format attı"

L’officiel dergisine konuşan Saat, “Son zamanlarda, aşkın yaşanma şekli ve hızı da değişti. Sosyal medya aslında aşkın yaşanma biçimine format attı. Galiba kişisel olarak aşk tanımını bundan önce yapmış olduğumuz için de birbirimize yakın hissettik. İki ünlü insan için uzun bir zaman bizim ilişkimiz. Etrafta ve dışımızda ne olursa olsun, ikimizin bir fanusu vardı ve bu böyle yıllarca sürdü” dedi.

"Kenan'la deneysel şarkılar yaptık"

Saat “Kenan’la, elektronik ve deneysel dans şarkıları yaptık. Şarkıları, videolarıyla 2021’de yayınlayacağım. Hem oynayıp hem de yöneteceğim. Bunlar bazı anılarımın kısa filmleri gibi olacak” diyerek gelecek projesinin de sinyalini verdi.

"Bihter'le içimdeki kadını keşfettim"

Tekrarları bile reyting rekoru kıran ‘Aşk-ı Memnu’da ‘Bihter’ karakterini canlandıran Saat, diziyle ilgili de şöyle konuştu: Canlandırdığımda 25 yaşındaydım. Aslında Bihter’le içimdeki kadını keşfettim. Bir roman karakteri olduğu için zaten güçlüydü. Bütün karakterlerde yeni keşiflerim olduğu için, hepsi benim bilincimin içinde açık kalmış aplikasyonlar olarak benimle yaşamaya devam ediyorlar. Bihter bir bakıma benimle beraber yani… Sevenlerinin için rahat olsun.

 

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Nesrin'den olay açıklama: Müstehcen fotoğrafları biriktiriyorum! Nesrin'den olay açıklama: Müstehcen fotoğrafları biriktiriyorum!
Magazin
Kıskançlıkla başa çıkmanın yolları burada! Kıskançlıkla başa çıkmanın yolları burada!
İlişkiler
En Güncel Galeriler
Aşk ona yaradı! 8 kilo veren Hadise'ye beğeni yağdı!
Aşk ona yaradı! 8 kilo veren Hadise'ye beğeni yağdı!
Şarkıcı Güllü'nün inanılmaz değişimi! Görenler tanıyamıyor!
Şarkıcı Güllü'nün inanılmaz değişimi! Görenler tanıyamıyor!
Masterchef'in sivri dilli yarışmacısı, eski haliyle herkesi şoke etti!
Masterchef'in sivri dilli yarışmacısı, eski haliyle herkesi şoke etti!
Estetikle bambaşka biri oldu! Zara'yı görenler tanıyamıyor!
Estetikle bambaşka biri oldu! Zara'yı görenler tanıyamıyor!
Tatiline devam eden Merve, iddialı beyaz bikinisiyle poz verdi!
Tatiline devam eden Merve, iddialı beyaz bikinisiyle poz verdi!
X Factor'ün kadife sesli yarışmacısı 70 kilo verdi görenler tanıyamadı
X Factor'ün kadife sesli yarışmacısı 70 kilo verdi görenler tanıyamadı
Önceki Haberler
Acar’dan Yeni Akım Şarkı ‘’Ahirette Görüşürüz’’ yayında
Acar’dan Yeni Akım Şarkı ‘’Ahirette Görüşürüz’’ yayında
İbrahim Tatlıses "Özledim" dedi! Gözyaşlarına boğuldu!
İbrahim Tatlıses "Özledim" dedi! Gözyaşlarına boğuldu!
Dip boyası gelenler için evde pratik yöntemler!
Dip boyası gelenler için evde pratik yöntemler!
Komşusundan çocuk yapan Cengiz Koraltan koronavirüse yakalandı!
Komşusundan çocuk yapan Cengiz Koraltan koronavirüse yakalandı!
Seren Serengil'e büyük şok! Hapsi istendi!
Seren Serengil'e büyük şok! Hapsi istendi!
Kahvaltılarda fark yaratan lezzet: Hibeş tarifi
Kahvaltılarda fark yaratan lezzet: Hibeş tarifi
Böbrek taşlarının düşürülmesine birebir!
Böbrek taşlarının düşürülmesine birebir!
En sıcak tatlı: Muz kızartması
En sıcak tatlı: Muz kızartması
Yorumlar