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Hibeş tarifi enerjinize enerji katacak!

Hibeş nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir? Tahinle yapılan, enerjinize enerji katacak bu lezzetle siz de kahvaltı sofralarınızı renklendirin. İşte tarifi!

Hibeş tarifi enerjinize enerji katacak!
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Antalya mutfağına ait enfes bir lezzetle karşınızdayız. İster yemeklerinizde isterseniz de kahvaltılarınızda değerlendirebileceğiniz bu lezzet hem sos hem de meze kategorisinde yer alıyor. Tahinle hazırlanan bu enfes tarifimiz enerjinize enerji katacak ve kahvaltı sofralarınızda fark yaratacak türden. Peki hibeş nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir? İşte malzeme listesi ve hazırlanışı ile hibeş tarifi! 

MALZEMELER: 

250 gram tahin, 100 ml.oda ısısında su, 4 adet taze sıkılmış limon suyu, 3 silme tatlı kaşığı toz kimyon, 4 silme tatlı kaşığı tatlı toz kırmızı biber, 1 silme tatlı kaşığı toz karabiber, 6 diş sarımsak, 1,5 tatlı kaşığı tuz

HAZIRLANIŞI: 

Bir karıştırma kabına tahini alın, üzerine su ekleyin ve tahta bir kaşıkla karıştırın.
Taze sıkılmış limon suyunu ekleyerek pürüzsüz bir karışım olana kadar tahta bir kaşıkla karıştırın. Kabuklarını soyduğunuz sarımsakları tuzla birlikte havanda dövün. Sarımsak ve baharatları tahin karışımının üzerine ekleyip pürüzsüz bir kıvam alana kadar karıştırın. Hibeşi cam bir kavanozda kapağı kapalı olarak buzdolabında saklayın. Meze, atıştırmalık, farklı bir kahvaltılık ve sos olarak kış aylarında sevdiklerinizle paylaşın.

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