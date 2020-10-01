Kavrulmuş leblebinin faydaları kolon kanserini önlüyor!

Ülkemizde en çok tüketilen kuruyemiş olan leblebinin insan sağlığına olan fayfalarını duyan şaşırıp kalıyor. Böbreklerdeki taş oluşumunu yok eden, tam bir kalsiyum deposu olan leblebinin sağlığa olan inanılmaz faydalarına gelin hep beraber bakalım. Kavrulmuş leblebinin faydaları neledir? İşte kavrulmuş leblebiye dair tüm merak edilenler!

BÖBREK TAŞLARININ DÜŞÜRÜLMESİNE YARDIMCI OLUYOR

Uzmanlar kavrulmuş leblebinin böbrek taşlarının düşürülmesine yardımcı olduğunu söylüyor. İçerdiği amino asitler sayesinde böbreklerde taş oluşumu önler olan taşlarında kuma dönüşüp idrar yolu ile atılmasını sağlar.

KİLO VERMEYE YARDIMCI OLUYOR

Leblebi uzun süre tokluk hissi vermeye yardımcıdır. Bu nedenle diyet yapanların ve kilo vermek isteyenlerin bir numaralı besinidir.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİYOR

Leblebi bağışıklık sisteminin güçlenmesine de yardımcı olmaktadır. Hastalıklara karşı kalkan görevi görmektedir. Bunun yanı sıra kansızlık gibi ciddi hastalıklarında önüne geçmektedir.

KÖTÜ KOLESTROL SEVİYESİNİ AZALTMAKTADIR

Leblebinin faydaları sadece bunlarlada bitmiyor. Kötü kolestrol seviyesini azaltan leblebi, ,nme, felç, kalp krizi gibi rahatsızlıklarında da yaşanma riskini azaltmaktadır.

ÇOK GÜÇLÜ BİR KALSİYUM KAYNAĞIDIR

Kavrulmuş leblebi aynı zamanda çok güçlü bir kalsiyum kaynağıdır. Kemik ve kas sağlığını güçlendirerek yaşanan hastalık riskini azaltır.