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Yasemin Özilhan gençlik fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı!

Yayınlandığı dönemde büyük ilgi toplayan 'Doktorlar' dizisinin yıldızı Yasemin Özilhan, gençlik fotoğrafını paylaştı, takipçilerini geçmişe götürdü.

Yasemin Özilhan gençlik fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı!
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İş insanı İzzet Özilhan'la evlenerek oyunculuk kariyerini sonlandıran Yasemin Özilhan, sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden. Paylaşımlarıyla beğeni toplayan ve çok konuşulan Özilhan, bu kez takipçilerini geçmiş yıllara götürdü. 

"Haberim yokmuş gibi"

Güzel oyuncu, Instagram'ın hikayeler kısmından paylaştığı fotoğrafına “Haberim yokmuş gibi” notunu düştü. Yasemin Özilhan’ın dalgalı saçları ve henüz tam oturmayan yüz hatları takipçilerinden tam not aldı.

Öte yandan geçtiğimiz haftalarda iki aylık hamile olduğu duyulan Yasemin Özilhan, bebeğini kaybetmişti.

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