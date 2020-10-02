Komşusunun eşinden çocuk yapan Cengiz Koraltan koronavirüse yakalandı

Türkiye'nin gündeminden düşmeyen skandal olayın baş aktörlerinden Cengiz Koraltan'ın koronavirüs testi pozitif çıktı.

ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'un programında 4 aylık bebeğinin babası komşusu çıkınca sevinmesiyle bir anda tepkilerin odağı olan ve kadın sığınma evine yerleştirilen Esra Karakuş'un koronavirüs test sonucu pozitif çıkmıştı.

Esra Erol'un ekibi telaşlandı

Esra Karakuş'un koronavirüse yakalanmasının ardından Esra Erol'un programında çalışan ekipte panik başladığı öğrenildi. Program ekibi ve Esra Erol'un son durumu henüz bilinmiyor.

Sokak ortasında darp edildi

Öte yandan karıştığı skandal olaya rağmen canlı yayındaki rahat tavırlarıyla dikkat çeken Cengiz Koraltan, önceki gün bir grubun saldırısına uğradı. Aldığı darbelerle yere yığılıp bayılan Cengiz Koraltan, çevredeki yurttaşların ihbarı üzerine ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisinin ardından taburcu edilen Koraltan, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.