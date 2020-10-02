İbo Show'la ekranlara geri dönen İbrahim Tatlıses gözyaşlarını tutamadı!

Bir döneme damgasını vuran İbo Show ile tekrar ekranlara dönecek olan İbrahim Tatlıses, mekandan ayrılırken "Hepinizi çok özledim" diyerek gözyaşlarına hakim olamadı.

"İnşallah her şey güzel olacak"

Yeniden ekranlarda olmanın heyecanını yaşayan İmparator lakaplı İbrahim Tatlıses, "Bugün prova yarın çekim var, inşallah her şey güzel olacak" dedi. Ünlü sanatçı, sözlerine, "Çekimler sırasında herkesin tüyleri kalktı. Ağladım. Allah yardım etti" diye devam etti.

Çocuklarıyla ilgili konuşmadı

Tatlıses, çocuklarıyla ilgili soruları geçiştirirerek, "Çocuklarımla alakalı konuşmayalım” dedikten sonra aracına binip uzaklaştı.

Kaynak: Milliyet