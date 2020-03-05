Sosyal medyanın ilişkiler üzerindeki etkisi nedir aldatmaları kolaylaştırıyor!

Sosyal medya hayatımıza girdiği andan itibaren giderek yayılarak, bizim için bir adeta bağımlılık haline geldi. Elbette ikili ilişkilerimiz de sosyal medyadan sonra daha farklı bir şekle evrildi. Kimi insanlar sosyal medyanın ilişkileri yozlaştırdığı, ihaneti artırdığını düşünürken kimi insanlar da aksine daha sosyalleştirdiğini savunuyor. Peki sosyal medyanın aldatmayı kolaylaştırdığı gerçekten doğru mu? Gelin birlikte bakalım...

Sosyal medyadaki onaylanma ihtiyacı



Çiftler ilişkileri hakkında sosyal medyalarında çok paylaşım yapıp onaylanma ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Bu da ayrılık sonrasında ayrı yollara gitme sürecini oldukça zor bir hale getiriyor.



İlişkilere zarar verebiliyor

Sosyal medyaya aşırı ilgi duymak, sadece romantik ilişkileri değil; diğer sosyal ve arkadaşlık ilişkilerini de zedeliyor. Sosyal medyadan uzak kalma korkusu ile karşısındaki kişiden uzaklaşan bireyin kurduğu iletişim ağı zayıflıyor.

Sosyal medya aldatmayı kolaylaştırabilir

Sosyal medya başkaları ile olan iletişimi kolaylaştırıyor. İnternet ve telefonun olduğu her yerde artık birileri ile tanışıyor, 'arkadaş' olabiliyor ve konuşabiliyoruz. Sosyal medya, bu bakımdan aldatmak isteyen bir kişiye bu alanda daha kolay bir zemin hazırlayabilir. Ancak bir insanın aldatmak için sosyal medyaya ihtiyaç duymadığını da göz önünde bulundurmak gerek.