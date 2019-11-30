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Elektronik sigara doğurganlığa zarar veriyor uzmanlar uyarıyor!

Normal sigaraya karşı daha güvenli bir seçenek olarak görülen elektronik sigaranın doğurganlığa zarar verdiğini biliyor muydunuz? İşte merak edilenler!

Elektronik sigara doğurganlığa zarar veriyor uzmanlar uyarıyor!
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Normal sigaraya karşı daha güvenli bir seçenek olarak görülen elektronik sigaranın doğurganlığa zarar verdiğini biliyor muydunuz? Uzmanların bu konu hakkında çok ciddi uyarıları var. Merak edilen konu hakkında tüm detayları Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Betül Görgen'den öğrendik. 

ELEKTRONİK SİGARA DOĞURGANLIĞI OLUMSUZ ETKİLİYOR 

Birçok genç ve hamile kadın elektronik sigaraları normal sigaraya karşı daha güvenli bir seçenek olarak görüyor ve alternatif olarak kullanıyor. Ancak, elektronik sigara kullanımı doğurganlığı ve hamilelik sonuçlarını olumsuz etkileyebilir.

FARELER ÜZERİNDE YAPILAN DENEYLERLE TESPİT EDİLDİ 

Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Betül Görgen, elektronik sigaranın doğurganlık ve hamilelik sonuçları üzerinde yeni tespit edilen etkileri hakkında şu bilgileri verdi:

“North Carolina Üniversitesi’nde yapılan son araştırmaya göre, gebelikten önce elektronik sigara kullanımının döllenmiş bir embriyonun uterusa implantasyonunu önemli ölçüde geciktirdiği, böylece doğurganlığı geciktirdiği ve azalttığı fareler üzerinde yapılan deneylerle tespit edildi. Ayrıca hamilelik boyunca elektronik sigara kullanımının, dişi yavruların sağlık ve metabolizmasını değiştirdiği de keşfedildi. Bu bulgular, hamilelik öncesi ve sırasında elektronik sigaraların geleneksel sigaralara alternatif olarak daha güvenli olarak algılanması konusundaki görüşlerimizi değiştiriyor.”

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