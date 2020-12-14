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Selin Ciğerci ve eşi Gökhan Çıra'dan AKUT'a 350 bin TL bağış!

Selin Ciğerci ve futbolcu eşi Gökhan Çıra, İzmir'de yaşanan depremde arama kurtarma çalışmalarında bulunan Akut'a 350 bin TL bağış yaptı.

Selin Ciğerci ve eşi Gökhan Çıra'dan AKUT'a 350 bin TL bağış!
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Selin Ciğerci ve futbolcu eşi Gökhan Çıra, İzmir'de yaşanan deprem sonrası Kasım ayı boyunca kazançlarının bir kısmını AKUT'a bağışlayacaklarını duyurmuştu.Ünlü çift sözünü tuttu.AKUT'a 350 bin TL bağış yaptı. 

KASIM AYI GELİRLERİNİ AKUT'A BAĞIŞLAYACAĞINI DUYURDU 

Gökhan Çıra ve Selin Ciğerci sözünü tuttu. İzmir depremi sonrası AKUT'a bağış yapacaklarını  söyleyen çift 350 bin TL bağışta bulundu. Gökhan Çıra haberi sosyal medyadan şu sözlerle duyurdu:  ‘Geçtiğimiz ay İzmir'de yaşanan büyük deprem hepimizi derinden üzdü, Esim Selin Ciğerci ile birlikte gelirlerimizin büyük bir kısmını Akut ( Arama Kurtarma Derneği) bağışladık.Dileğim dualarım  Ülkemizin bu felaketlerden uzak kalmasi."

''YAPTIĞIMIZ YARDIMI PAYLAŞACAĞIZ'' DEMİŞTİ 

Gökhan Çıra, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma ''Tek yürek olmamız gereken bu zamanlarda kasım ayındaki bütün gelirimizin -kendi şirketim ve eşimin şirketinİ- bir kısmını Akut derneği'ne bağışlıyoruz ve herkesi davet ediyoruz. Aralık ayının başında yaptığımız yardımı da sizlerle paylaşacağız. GEÇMİŞ OLSUN GÜZEL İZMİR'' notunu düşmüitü. 

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