Evde turşu nasıl yapılır işte püf noktası!

Herkesin bildiği üzere turşu sofralarımızın vazgeçilmez lezzeti ve birçok yemeğin tamamlayıcısıcıdır. Bu denli sevilen ve tüketilen turşuyu evde hazırlamaya ne dersiniz? Elmaelma.com olarak sizlere turşuyu evde nasıl hazırlayabileceğinizi ve tüm püf noktalarını araştırdık. İşte yapmanız gerekenler!

Önce kullanılacak sebzeleri/meyveleri ayıklayıp temizleyin ve istenilen şekilde parçalara ayırın. Turşu kuracağınız kaba, yıkadığınız sebzeleri ve meyveleri kat kat dizin. Sebzelerin ve meyvelerin aralarına temizlenip ikiye bölünmüş sarımsakları yerleştirin. Üst kısma -mevsimine göre- kereviz yaprağı, maydanoz veya dereotundan istediğinizi yerleştirin.*Büyük bir limonun kabuğunu soyup dilimleyin ve en üste tek tek onları da yerleştirin.Ayrı bir kapta yarım su bardağı kaya tuzunu, bir su bardağı sirkeyi ve beş litrelik kabı dolduracak kadar suyu karıştırın. Hazırladığınız karışımı, turşu kabının içine dökün ve kabın ağzını sıkıca kapatın.

Püf noktaları neler?

Turşu yapılacak kabın kapağının sıkı kapatılması ve turşu olana kadar hava almaması çok önemli buna dikkat edin. Fakat, zamanla turşunun suyunda bir azalma olursa, turşu kabının kapağını açıp içine su ilave edebilirsiniz.

Turşunun olması için beklenen sürede turşu üstünde beyaz tabaka oluşabilir. (Fazla tuz ve fazla sıcaklık nedeniyle). Oluşan beyaz tabakayı hemen temizleyin.

Turşu yapılacak meyve/sebze taze ve zedelenmemiş olmalıdır.

urşu yapılacak malzemeler ve kullanılacak kap çok iyi yıkanıp temizlenmelidir.

*Turşu yapılacak karışımda mutlaka kaya tuzu kullanılmalıdır.

*Turşu yapılacak kap cam olarak tercih edilmelidir ki kanserojen madde geçişi olmasın.

*Turşu yaparken domates, salatalık, havuç vs. gibi sert meyve/sebzeler kullanacaksanız çatal ya da bıçak yardımıyla sebze ve meyveler üstünde hafif delikler açın ki daha çabuk olgunlaşsınlar.

*Eğer turşunun çabuk olmasını istiyorsanız turşu kabının dibine bir avuç nohut atın.

*Turşu kabını serin ve kuru bir yerde iki üç hafta kadar bekletin.

*Turşunuzu açtıktan sonra buzdolabında saklayın.