search menu
search
close

Evde turşu nasıl yapılır işte püf noktası!

Birçok yemeğin tamamlayıcısı turşuyu evde yapmaya ne dersiniz? İşte tüm malzeme listesi ve hazırlanışı ile karşınızda.

Evde turşu nasıl yapılır işte püf noktası!
-A A+

Herkesin bildiği üzere turşu sofralarımızın vazgeçilmez lezzeti ve birçok yemeğin tamamlayıcısıcıdır. Bu denli sevilen ve tüketilen turşuyu evde hazırlamaya ne dersiniz? Elmaelma.com olarak sizlere turşuyu evde nasıl hazırlayabileceğinizi ve tüm püf noktalarını araştırdık. İşte yapmanız gerekenler! 

 

Önce kullanılacak sebzeleri/meyveleri ayıklayıp temizleyin ve istenilen şekilde parçalara ayırın. Turşu kuracağınız kaba, yıkadığınız sebzeleri ve meyveleri kat kat dizin. Sebzelerin ve meyvelerin aralarına temizlenip ikiye bölünmüş sarımsakları yerleştirin. Üst kısma -mevsimine göre- kereviz yaprağı, maydanoz veya dereotundan istediğinizi yerleştirin.*Büyük bir limonun kabuğunu soyup dilimleyin ve en üste tek tek onları da yerleştirin.Ayrı bir kapta yarım su bardağı kaya tuzunu, bir su bardağı sirkeyi ve beş litrelik kabı dolduracak kadar suyu karıştırın. Hazırladığınız karışımı, turşu kabının içine dökün ve kabın ağzını sıkıca kapatın.

Püf noktaları neler? 

Turşu yapılacak kabın kapağının sıkı kapatılması ve turşu olana kadar hava almaması çok önemli buna dikkat edin.  Fakat, zamanla turşunun suyunda bir azalma olursa, turşu kabının kapağını açıp içine su ilave edebilirsiniz. 

Turşunun olması için beklenen sürede turşu üstünde beyaz tabaka oluşabilir. (Fazla tuz ve fazla sıcaklık nedeniyle). Oluşan beyaz tabakayı hemen temizleyin. 

Turşu yapılacak meyve/sebze taze ve zedelenmemiş olmalıdır.

 urşu yapılacak malzemeler ve kullanılacak kap çok iyi yıkanıp temizlenmelidir.

*Turşu yapılacak karışımda mutlaka kaya tuzu kullanılmalıdır.

*Turşu yapılacak kap cam olarak tercih edilmelidir ki kanserojen madde geçişi olmasın.

*Turşu yaparken domates, salatalık, havuç vs. gibi sert meyve/sebzeler kullanacaksanız çatal ya da bıçak yardımıyla sebze ve meyveler üstünde hafif delikler açın ki daha çabuk olgunlaşsınlar.

 

 

*Eğer turşunun çabuk olmasını istiyorsanız turşu kabının dibine bir avuç nohut atın.

*Turşu kabını serin ve kuru bir yerde iki üç hafta kadar bekletin.

*Turşunuzu açtıktan sonra buzdolabında saklayın.

 

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Ayrılık sonrası Kaan'dan ilk hamle! Hadise'yi bir kalemde sildi! Ayrılık sonrası Kaan'dan ilk hamle! Hadise'yi bir kalemde sildi!
Magazin
İşte koronavirüse karşı bağışıklığı güçlendiren besinler! İşte koronavirüse karşı bağışıklığı güçlendiren besinler!
Öneriler
En Güncel Galeriler
Berrak Tüzünataç'tan çırılçıplak poz! Beğeni yağdı!
Berrak Tüzünataç'tan çırılçıplak poz! Beğeni yağdı!
Güzelliği dillere destan! Putin'in korumasını bu kare yaktı!
Güzelliği dillere destan! Putin'in korumasını bu kare yaktı!
Magazin gündemini sarsan iddia! Serenay'a kötü haber!
Magazin gündemini sarsan iddia! Serenay'a kötü haber!
Dünyanın en seksi kadını seçilmişti! Yılana sarılmış çıplak pozu olay!
Dünyanın en seksi kadını seçilmişti! Yılana sarılmış çıplak pozu olay!
Söylediği her şey birbir çıkmış! İşte Baba Vanga'nın 2021 kehaneti!
Söylediği her şey birbir çıkmış! İşte Baba Vanga'nın 2021 kehaneti!
Aleyna, mini etekli dizi kostümünü paylaştı! Takipçileri ikiye bölündü
Aleyna, mini etekli dizi kostümünü paylaştı! Takipçileri ikiye bölündü
Önceki Haberler
Selin Ciğerci ve eşinin alkışlanacak AKUT bağışı!
Selin Ciğerci ve eşinin alkışlanacak AKUT bağışı!
Mevsimsel cilt kurluğu ile nasıl başa çıkılır?
Mevsimsel cilt kurluğu ile nasıl başa çıkılır?
İrem Derici'den bomba eski sevgili itirafı: Görünce kuduruyorum!
İrem Derici'den bomba eski sevgili itirafı: Görünce kuduruyorum!
Sezeryan doğum yapmadan önce iki kere düşünün!
Sezeryan doğum yapmadan önce iki kere düşünün!
Fox TV'nin iddialı dizisi ekranlara veda ediyor
Fox TV'nin iddialı dizisi ekranlara veda ediyor
Gençlerin yeni gözdesi: Gıdı ve çene şekillendirme
Gençlerin yeni gözdesi: Gıdı ve çene şekillendirme
Gül Onat'tan Acun Ilıcalı'ya 'Sihirli Annem' tepkisi: Gücüme gitti
Gül Onat'tan Acun Ilıcalı'ya 'Sihirli Annem' tepkisi: Gücüme gitti
Hem de ev yapımı: Kahvaltılık çikolata tarifi
Hem de ev yapımı: Kahvaltılık çikolata tarifi
Yorumlar