search menu
search
close

Hande Sarıoğlu dur durak bilmiyor! "Temel İçgüdü" pozuyla olay oldu

Hande Sarıoğlu, bu sefer file çoraplı pozuyla sosyal medyanın gündemindeydi. Sarıoğlu iddialı paylaşımına "Temel içgüdü" notunu düştü.

Hande Sarıoğlu dur durak bilmiyor! "Temel İçgüdü" pozuyla olay oldu
-A A+

YouTube'da Ertan Süzgün ile yaptığı programda tavırları ve kıyafetleriyle olay olan Hande Sarıoğlu, bu sefer file çoraplı pozuyla sosyal medyanın gündemindeydi. Sarıoğlu iddialı paylaşımına "Temel içgüdü" notunu düştü.

Oryantal dansı yaptığı anları Instagram hesabından paylaştığı için eleştiri oklarının hedefi haline gelen Hande Sarıoğlu, o dönem çalıştığı Haber Türk kanalından ayrılmıştı.Şimdilerde YouTube üzerinden Ertan Süzgün'le birlikte progra yapan. ünlü spiker, sansasyonel pozlarına bir yenisini daha ekledi.

"TEMEL İÇGÜDÜ"

Her hafta farklı bir temayla programı sunan ikili, izleyicilerini sürekli şaşırtıyor. Hande Sarıoğlu, son olarak Instagram hesabından yaptığı file çoraplı pozuyla gündeme geldi. Sarıoğlu iddialı pozunu, "Temel İçgüdü" notuyla paylaştı. Ünlü spikerin fotoğrafı çok kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Bamyanın bu faydası şaşırtıyor! Bamyanın bu faydası şaşırtıyor!
Organik
Karanlık odaları aydınlık gösteren 7 ipucu! Karanlık odaları aydınlık gösteren 7 ipucu!
Dekorasyon
En Güncel Galeriler
Hadise'ye sevgilisinden o paylaşıma olay yorum!
Hadise'ye sevgilisinden o paylaşıma olay yorum!
'Aldatıldım, yakaladım' deyip itiraf etti!
'Aldatıldım, yakaladım' deyip itiraf etti!
Ünlü oyuncu Pakize Suda akıl sağlığını kaybetti! Son hali içler acısı
Ünlü oyuncu Pakize Suda akıl sağlığını kaybetti! Son hali içler acısı
Berfu Yenenler'den itiraf: Ünlü ve zengin olmasa...
Berfu Yenenler'den itiraf: Ünlü ve zengin olmasa...
Hande Sarıoğlu'ndan 'Temel İçgüdü' pozu! Beğeni yağdı
Hande Sarıoğlu'ndan 'Temel İçgüdü' pozu! Beğeni yağdı
Tanju Çolak'tan eşini kızdıracak olay cevap!
Tanju Çolak'tan eşini kızdıracak olay cevap!
Önceki Haberler
FOX'taki dizisi 5 bölümde çakılan Ceren Moray'dan şaşırtan itiraf
FOX'taki dizisi 5 bölümde çakılan Ceren Moray'dan şaşırtan itiraf
Sütyenle poz veren İrem Derici'ye takipçilerinden yorum yağdı!
Sütyenle poz veren İrem Derici'ye takipçilerinden yorum yağdı!
Serdar Ortaç "Allah belamı versin" diyerek kumar borcunu itiraf etti
Serdar Ortaç "Allah belamı versin" diyerek kumar borcunu itiraf etti
Hülya Avşar'dan dikkat çeken siyaset çıkışı!
Hülya Avşar'dan dikkat çeken siyaset çıkışı!
Çalışan kadınlar için kolay cilt bakım tüyosu!
Çalışan kadınlar için kolay cilt bakım tüyosu!
İşte en etkili idrar söktücü besin!
İşte en etkili idrar söktücü besin!
Vücudu zararlı bakteriler ve mikroplardan arındırıyor!
Vücudu zararlı bakteriler ve mikroplardan arındırıyor!
Kabuklarından yapılan yastığın bile faydası var!
Kabuklarından yapılan yastığın bile faydası var!
Yorumlar