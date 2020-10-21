İç çamaşırı giymek zararlı mı enfeksiyonlara neden olabiliyor!

Günümüzde iç çamaşırı giymeyi tercih etmeyen insanların oranında gözle görülür bir artış yaşanıyor. Değişen moda akımları da iç çamaşırını giymemeyi insanların gözünde daha cazip bir noktaya taşıyor. İç çamaşırı giymeyenler üzerinde yapılan araştırmalar enteresan sonuçlar içeriyor. Gelin iç çamaşırı kullanmamanın vücuda nasıl bir etkisi var birlikte bakalım!

Alerjik reaksiyonlardan kurtulabilirsiniz

Külot dahil birçok giysi yapay kumaşlar, renkler ve kimyasallar içerdiğinden kolayca alerjik reaksiyon oluşturabilir. Bu reaksiyon kendini tahriş, kabarcıklar, kızarıklıklar ve şişlikler olarak gösterebilir. Bu neden ile külot giymemek bu sorunun üstünden gelebilir.

Mide sorunlarına yol açabiliyor

İç çamaşırı gibi sıkı giysiler karnınızı yukarı itebilir ve bu da midenizde baskı oluşturabilir. Bu hareketin sonunda asit reflüsüne neden olarak mide ekşimesi görülebilir. Bunun gibi sağlık sorunları 20-30 yaş arası yetişkinler arasında yaygın olarak rastlanılsa da iç çamaşırlarınızdan kurtulmak asit reflü riskini azaltabilir.

İç çamaşırı giymeyenlerde enfeksiyon riski azalır

Kadınların %20'sinde mantar enfeksiyonu görülebilir. Bazıları hiçbir zaman herhangi bir belirti yaşamasa da, bazı komplikasyonlar yaşayanlar sorunu tecrübe edebilirler. Pamuk nemi tuttuğundan ve bakterilerin büyümesi için mükemmel bir alan yarattığından, külot giymemeye karar vermek enfeksiyona yakalanma şansınızı azaltabilir.

Koku olmaz

İç çamaşırınız içinde hapsolan nem, koku oluşmasına neden olabilir. Külot giymemek terin buharlaşmasına izin verecek, bu da daha az sürtünmeye neden olacak ve bu da kokuyu minimumda tutacaktır.

Tahriş oluşumu en aza iner

Yapay malzemelerden yapılmış ve sıkı olan iç çamaşırları bikini bölgenizi tahriş edebilir, yaralayabilir ve enfeksiyon oluşturabilir. Külottan kurtulmak ve sadece bol giysiler giymek, tahriş olasılığınızı azaltabilir ve bazı durumlarda tamamen ortadan kaldırabilir.