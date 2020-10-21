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E vitaminli maske tarifleri neler cildiniz ışıldayacak!

E vitaminli maske tarifleri sayesinde cildiniz daha sağlıklı bir görünüme kavuşacak ve yüzünüzdeki değişimi herkes farkedecek.

E vitaminli maske tarifleri neler cildiniz ışıldayacak!
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Cildinizin kaybettiği ışıltıyı geri kazandırmaya ne dersiniz? Elmaelma.com olarak sizler için hazırladığımız E vitamini maskeleri ile cildiniz eski ışıltısını kazanacak ve daha sağlıklı gözükecek.Suda çözülebilen vitaminler grubunda yer alan E vitamini ile hazırlanan bu maskelerin sonuçlarına hayran kalacaksınız.

Yoğurt ve E vitamini maskesi 

Cilt için yatıştırıcı bir özelliğe sahip olan yoğurt bal ile birleştiğinde adeta cilt için mucizeler yaratıyor. Çok kuvvetli bir nemlendirici olmasının yanı sıra ciltteki gözeneklerin açılmasına da yardımcı olan bu maske sayesinde cildiniz daha sağlıklı ve ışıl ışıl görünecek. 

Malzemeler

1 tatlı kaşığı yoğurt, 1 çay kaşığı bal, 1 E Vitamini kapsülü

Nasıl Yapılır?

İlk önce 1 tatlı kaşığı yoğurdu ve 1 tatlı kaşığı yumurtayı bir kap içerisinde karıştırmamız gerekiyor. E vitaminini de içerisine ekleyin, hepsi bu kadar! 20 dakika bekletmeniz yeterli olacak. 

Muz ve E Vitamini Maskesi

Cilt lekeleri olanlar için harika bir öneri olacak bir maske. Özellikle cilt üzerinde oluşan lekeler ve izlerin tedavisi için öneriliyor. Cildinizin yenilenmesini istiyorsanız bu maskeyi deneyebilirsiniz. 

Malzemeler

1 muz, Bir kaşık E Vitamini yağı ama kapsülleri çıkarılmış olacak.

Nasıl Yapılır?

Bir muzu mikserde ezin ve pürüzsüz bir karışım elde edin. Şimdi de E Vitamini kapsüllerinden elde ettiğiniz bir kaşık E Vitamini yağını karışıma ekleyin. 20 dakika kadar yüzünüzde bekletmeniz yeterli oalcaktır. Hepsi bu kadar! 

 

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