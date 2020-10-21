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Miray Daner kimdir eski sevgilisi Kubilay Aka açıklaması artık sormayın!

Bir dönem birliktelik yaşayan Kubilay Aka ve Miray Daner aşkı Aka’nın Daner’i aldatması iddiasıyla sona ermişti. Ünlü oyuncudan bomba açıklama geldi.

Miray Daner kimdir eski sevgilisi Kubilay Aka açıklaması artık sormayın!
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Bir dönem ekranlarda fırtınalar estiren ''Vatanım Sensin'' dizisinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Miray Daner ve Kubilay Aka çifti Aka’nın Daner’i aldatması iddiasıyla sona ermişti. Geçtiğimiz günlerde brahim Selim’in Zorlu Center’da yaptığı programına konuk olan Daner, çıkışta muhabirlerin sorularını yanıtladı. Eski sevgilisi Kubilay Aka'nın sorulması üzerine ünlü oyuncu tepki gösterdi. 

''Bu işte tekrar birlikteyiz'' 

Boran Kuzum’la dijital platformda yayınlanan “Saygı” dizisinde başrolleri paylaşan oyuncu, “Boran’la daha önce ‘Vatanım Sensin’ dizisinde çalışmıştık zaten. Bu işte tekrar birlikteyiz” dedi. Kuzum’la aralarında çıkan aşk haberleriyle ilgili “Çok yakın arkadaşız biz Boran’la.Öyle bir şey yok aramızda” diyen Miray Daner, eski sevgilisi Kubilay Aka ile barışıp barışmadığı sorusuna ise tepki gösterdi: “Artık bunu sormayalım, bu soruya cevap vermiyorum.”

Miray Daner kimdir? 

15 Ocak 1999 İstanbul doğumlu olan Miray Daner, Güzel sanatlar lisesi müzik bölümünde okudu. Küçük yaşlardan itibaren dizilerde rol almaya başlayan başarılı oyuncu, ilk başrol deneyimini Disney Channel Türkiye’de yayınlanan Zil Çalınca dizisinde yaşamıştır.Miray Daner çocuk yaşta sinema tecrübesi yaşadı ve Dersimiz Atatürk filminde rol aldıArdından 2007 yılında Bez Bebek dizisinde rol almıştır. 2009-2011 yılları arasında “Papatyam” adlı dizide 121 bölüm Metin Akpınar’ın torunu “Gonca”yı canlandırmıştır. 2015'te Medcezir dizisindeki şımarık Beren Beylice karakteri ile tanındı.Miray Daner Medcezir dizisinde Beren Beylice karakterini canlandırırken… Miray Daner, son olarak Kanal D ekranlarında iki sezon boyunca ekranlara gelen, Bergüzar Korel ve Halit Ergenç’in baş rollerini paylaştığı Vatanım Sensin isimli dizide de Cevdet ve Azize'nin memleket sevdalısı kızı Hilal karakterini canlandırmıştı.

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