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Koronavirüse karşı nasıl beslenmeliyiz mutlaka süt ve yoğurt tüketin!

Çağın salgını koronovirüsten korunmak için bağışıklık sistemimizi göçlendirmemiz gerekiyor. Peki bunun için nasıl beslenmeliyiz? İşte yanıtı!

Koronavirüse karşı nasıl beslenmeliyiz mutlaka süt ve yoğurt tüketin!
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Koronovirüse karşı nasıl beslenmeliyiz? Uzmanlar Koronavirüsten korunmak için öncelikle bağışıklık sisteminin güçlü tutulması gerektiği konusunda uyarılarda bulunuyor. Peki bunun için ne yapmalıyız? Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Berkin Özyılmaz Kırcalı'dan öğrendik. 

Mutlaka ara öğünlerde süt ve yoğurt tüketin! 

Bu süreçte bireylerin düzenli beslenmesi önemli. Özellikle ana öğünleri atlamamaları, ara öğünleri mutlaka desteklemeleri gerekiyor. Bireyin mevcut sağlık problemlerini göz önünde bulundurarak yeterli, dengeli ve sağlıklı beslenme desteklenmelidir. Bağışıklık sistemi A, C, E vitaminleri ve minerallerden selenyum ve çinko destekli bir beslenme ile güçlendirilebilir. Enfeksiyon hastalığında her zaman bağışıklık sistemini ayakta tutmak önem taşır. Bu sürece taze sebze ve meyveler oldukça fayda sağlayacak. Bunlar hem kişinin metabolizmasına destek verecek, enerjik olmalarını sağlayacak, hem de ilgili mineraller konusunda onlara destek verecektir. Ara öğünlerde metabolizmayı desteklemek amacıyla süt ve yoğurdu önerebiliriz. 

Virüsten korunayım derken turşuya yüklenmeyin

 Turşuya çok farklı bir bakış açısı var. Probiyotik bakımından zengin olduğu söyleniyor. Ancak bu besinin probiyotik kalitesini gözden geçirmekte fayda var. Bireyin sağlık durumunu göz ardı ederek bir de turşu alımını önerirsek (tansiyon yüksekliği söz konusuysa) tehlikeye neden olabiliriz. Özellikle 65 yaş üstü bireyler koronavirüs açısından son derece risk altında.

Çocukların beslenmesinde protein ihmal edilmemeli

Yaşla beraber gelen bir tansiyon ve kalp hastalığı varsa turşu tüketin önerisinde bulunmak bireyi koronavirüsten koruyalım derken farklı sağlık problemlerinin yaşanmasına neden olabilir. Bunun yerine havuç, turunçgiller, balık, tuzsuz kuruyemiş tüketilebilir. Çocukların beslenmesinde, özellikle kahvaltılarında iyi kalite protein yumurta ihmal edilmemeli. Çay ve meyve suyu yerine kahvaltıya süt eklemeleri gerekiyor. Beyaz ekmek yerine iyi kaliteli buğday ve çavdar ekmeği tüketilmeli. Ara öğünlerde ise mevsimine göre meyve tüketilmeli.

 

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