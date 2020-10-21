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Kıvanç Tatlıtuğ bilim kurgu dizisiyle ekranlara geri dönüyor!

Netflix, Kıvanç Tatlıtuğ'un başrolünde olacağı ve Tolga Karaçelik'in yöneteceği bir bilim-kurgu dizisi çekecek.

Kıvanç Tatlıtuğ bilim kurgu dizisiyle ekranlara geri dönüyor!
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Netflix yeni dönemde izleyiciyle buluşacak projelerini bir basın buluşmasıyla tanıttı. Online yapılan buluşmada Kıvanç Tatlıtuğ'un başrolünü üstleneceği, Tolga Karaçelik'in yöneteceği "Bir Denizaltı Hikayesi" de tanıtıldı.

Deniz biyoloğu Arman'ın hikayesini anlatıyor 

Yazar kadrosunu Jason George önderliğinde Atasay Koç, Cansu Çoban ve Sami Berat Marçalı oluşturduğu OGM Pictures yapımcılığında hayata geçecek olan dizi, denizaltında araştırma görevine katılmaya hazırlanan, özgür ruhlu dalış eğitmeni ve deniz biyoloğu Arman'ın hikayesini konu alıyor.

Dizinin konusu 

Dünyayı vuran bir doğa felaketinin sonucunda, Arman ve bilim ekibinin hayatta kalmak için bir askeri denizaltısına binmesi gerekir. Arman ve ekibi, neler olup bittiğini anlamaya çalışırken bir yandan da bu askeri denizaltının gerçek görevinin ne olduğunu araştırır. Her şeyin sonunda kendini, ekibini ve aslında çok daha fazlasını kurtarma yolunda başarılı olabilecek miydi?

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