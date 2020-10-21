Burcu Kıratlı kimdir bomba Sinan Akçıl açıklaması bizi üçüncü şahıslar ayıramaz!

Bir dargın bir barışık olan ünlü çiftten Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı evliliklerine son noktayı koymuş ve yollarını geçtiğimiz günlerde ayırmışlardı. Sinan Akçıl'ın Burcu Kıratlı'yı Azeri bir kadınla aldattığı hatta yasak aşkının hamile olduğu ileri sürülmiştü. Magazin gündemine bomba gibi düşen bu haberden sonra Sinan Akçıl sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile hakkında çıkan iddiaları kesin bir dille yalanlamış, Akçıl ''Burcu benim hala sevdiğim ve değer verdiğim 'tek' kadındır.'' diyerek noktayı koymuştu. Bir açıklamada Burcu Kıratlı'dan geldi. Kıratlı "İlişkimizde hiçbir zaman üçüncü kişiler olmadı" diyen oyuncu, artık aşk hayatıyla değil mesleğiyle ön plana çıkacağını söyledi.

''İçimiz rahat birbirimize güvenimiz tam''

Sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşım yapan Burcu Kıratlı, ‘Son açıklama’ başlığıyla şu mesajı yayınladı: "Herkese merhaba. Bir kaç şey paylaşmak istiyorum sizinle. Maalesef elimde olmayan sebepler yüzünden ilişkim çok fazla magazin önünde yaşandı. Asla tercih edeceğim bir şey olmadığından bu da beni çok üzüyor.Her ilişkide yaşanan problemleri, biz de bazen yaşıyoruz. Duygularıyla yaşayan ve bununla iş yapan iki insan olduğumuz için stratejik davranıp sakin durabilmek yerine aşkın getirdiği fevri yükselmeler yüzünden alınan ani kararlarımıza ve sözlerimize ve bütün bu durumlara sizlerde şahit oluyorsunuz.İlişkimiz boyunca, ikimizde asla üçüncü şahıslara prim verecek olaylar yaşatmadık birbirimize. İftira atılır ama izi kalmaz bizde. Aşka yakışmayan durumlar söz konusu asla olmadı. Olamaz da. İçimiz rahat, birbirimize güvenimiz tam, daha sakin devam! Bir gün bu ilişki bitecekse kaderdir. Ama asla üçüncü kişiler değildir. İsteğim. Daha önceki gibi işimle ve yeteneğimle güzel kalplerinize dokunmak. Bundan sonra daha dikkatli davranıp karşınıza sadece nefes aldığım oyunculuğumla çıkacağım. Siz de bu yolda bana destek olursanız çok mutlu olurum."

Burcu Kıratlı kimdir?

Burcu Kıratlı, 23 Temmuz 1989 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. İlkokul öğrenimini Ata Koleji'nde, orta okul öğrenimini BJK Koleji'nde, lise öğrenimini ise Bebek Yeni Yıldız Koleji'nde tamamlayarak Yeditepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden lisans derecesi ile mezun olmuştur. Okul hayatı boyunca birçok oyun ve kısa filmde yer alan Kıratlı, Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde Actor Studio eğitimi almış ve yine aynı yerde 2 sezon boyunca kadrolu oyuncu olarak görev yapmıştır.İlk dizi rolünü 2010 yılında TRT 1 ekranlarında yayınlanmaya başlayan ve 2 sezon süren Elde Var Hayat isimli dizide Yağmur karakteri ile aldı. 2013 yılında ise Özcan Deniz'in yazıp yönettiği Su ve Ateş filminde Helin karakteri ile sinemaseverlerin karşısına çıktı.2014 yılında vizyona giren Peri Masalı filminde Peri karakterini canlandırdı. Bu filmdeki rolü nedeniyle saçlarını kazıtması gündem oldu. Bu film projesinden sonra tekrar TV ekranlarına geri dönen Kıratlı, 10 Aralık 2014 tarihinden beri TRT 1 ekranlarında yayınlanmaya başlayan Diriliş: Ertuğrul dizisinde Gökçe karakteriyle izleyici karşısına çıktı. TV kariyeri devam ederken aynı zamanda 2015 yılında Bizim Hikaye isimli filmde Elif karakterini canlandırdı. Burcu Kıratlı, Aşk ve Mavi dizisinde, “Mavi” karakterine hayat vermiştir.