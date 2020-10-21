search menu
search
close

Çoklu organ yetmezliğiyle savaşan Hakan Taşıyan'ın sağlık durumu nasıl müjdeli haber geldi!

Çoklu organ yetmezliği nedeniyle ciddi sağlık sorunları yaşayan ve konuşmakta bile zorluk çeken Hakan Taşıyan,'ın sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

Çoklu organ yetmezliğiyle savaşan Hakan Taşıyan'ın sağlık durumu nasıl müjdeli haber geldi!
-A A+

Arabesk müziğinin usta isimlerinden Hakan Taşıyan geçtğimiz günlerde ayağındaki ağrılar yüzünden tedavi görmeye başlamış, konuşmakta bile zorluk çeken, ciddi sağlık sorunları yaşayan ünlü şarkıcı hayranlarını korkutmuştu. Hastanede tedavi altına alınan ünlü şarkıcının sağlık durumu hakkında Işın Karaca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile müjdeli haberi verdi. 

''Organ nakline ihtiyacı yok'' 

Çıkan haberlerin ardından Orhan Gencebay ve eşi Sevim Emre, usta sanatçı Hakan Taşıyan'ın tedavisine hastanede devam edilmesi için harekete geçti. Bugün sosyal medya hesabından paylaşım yapan Işın Karaca ise güzel haberi şu sözlerle duyurdu: "Sevim Emre Gencebay'dan aldığım bilgiye göre sevgili Hakan Taşıyan şu an da hastanede tedaviye alınmış ve en güzel haber de organ nakline ihtiyacı olmaması. Buradan bu müzisyen kardeşimize sahip çıkan Sağlık Bakanlığı ve tüm sağlıkçılarımıza şükranlarımızı sunuyorum.

Hakan Taşıyan kimdir? 

1 Nisan 1973 yılında Ankara'da dünyaya gelen Hakan Taşıyan, Türk arabesk fantazi müzik şarkıcısı, bestekâr, söz yazarı ve oyuncudur.Çocukluk yaşlarından itibaren Saza ilgi göstermiş ve çalmaya başlamıştır. Daha sonra babasıyla beraber düğünlere gitmiştir. Ufak yaşlardan beri müziğe ilgiliydi ve bu nedenle askerliğini yaptığı sırada söylediği şarkılarla komutanları sesini çok beğendi ve destekledi. Onların desteğini arkasına alan ünlü sanatçı ilk kasedini piyasaya çıkardı. İlk kasedini çıkartma olayı şu şekilde oldu. Önce İstanbul’da Unkapanı'nda bulunan bir takım yapımcıların yanına gitti fakat o yapımcılar Müslüm Gürses’i taklit ettiğini düşünüp pek ilgi göstermediler. Bunun ardından Ankara'ya giden Sanatçı Sıla Müzik ile beraber ilk kaseti olan Hesabım Bitmedi albümünü piyasaya çıkarttı.1997 tarihinde ise ikinci kasetini piyasaya çıkartmıştır. İkinci kasetinin ismi Sensiz İki Gün oldu. Bu albüm sanatçının en iyi albümlerinden biri olarak raflarda yerini aldı. Büyük bir hayran kitlesine kısa süre içerisinde sahip oldu ve konserleri hınca hınç doldu.Bu albümü sonrası Gözün Sevem isimli albümünü piyasaya sunmuştur. Albümler her şey istediği gibi olmasına rağmen hayranlarının her zaman dostluk kardeşlik içinde olmasını temenni etmiştir.

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Aleyna ilk kez böyle görüntülendi! Art arda sigara içti Aleyna ilk kez böyle görüntülendi! Art arda sigara içti
Magazin
İç çamaşırı giymezsek vücudumuzda ne olur? İç çamaşırı giymezsek vücudumuzda ne olur?
Kadın
En Güncel Galeriler
Hatice sınırları zorladı! Paylaştığı fotoğrafa yaptığı yorum olay oldu
Hatice sınırları zorladı! Paylaştığı fotoğrafa yaptığı yorum olay oldu
Çıplak pozlarını satarak para kazanıyor! En çok o pozu istiyorlar!
Çıplak pozlarını satarak para kazanıyor! En çok o pozu istiyorlar!
Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep makyajsız haliyle olay oldu! Yorum yağdı!
Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep makyajsız haliyle olay oldu! Yorum yağdı!
Esra Erol'un kocasından takipçisine ağza alınmayacak sözler
Esra Erol'un kocasından takipçisine ağza alınmayacak sözler
Trump'ın güzeller güzeli kızı Ivanka, estetiksiz haliyle şoke etti!
Trump'ın güzeller güzeli kızı Ivanka, estetiksiz haliyle şoke etti!
Yüsra Geyik dekolteli pozunu paylaştı! Takipçileri tek noktaya takıldı
Yüsra Geyik dekolteli pozunu paylaştı! Takipçileri tek noktaya takıldı
Önceki Haberler
Burcu'dan bomba Sinan Akçıl açıklaması: Üçüncü şahıslar...
Burcu'dan bomba Sinan Akçıl açıklaması: Üçüncü şahıslar...
Miray'dan ayrıldığı sevgilisi Kubilay Aka hakkında bomba açıklama
Miray'dan ayrıldığı sevgilisi Kubilay Aka hakkında bomba açıklama
Daha sık saçlara sahip olmanın sırrı burada: Kalem tekniği
Daha sık saçlara sahip olmanın sırrı burada: Kalem tekniği
Doğuş'un gazeteci eşi çatışmaları takip etmek için cepheye gitti!
Doğuş'un gazeteci eşi çatışmaları takip etmek için cepheye gitti!
İşte koronavirüse karşı beslenme reçetesi!
İşte koronavirüse karşı beslenme reçetesi!
Bu maske sayesinde yüzünüzdeki değişime inanamayacaksınız!
Bu maske sayesinde yüzünüzdeki değişime inanamayacaksınız!
Yeni projesiyle sevenlerini mest etti! Herkes heyecanla bekliyor!
Yeni projesiyle sevenlerini mest etti! Herkes heyecanla bekliyor!
AZERBAYCAN‘A MEKTUP
AZERBAYCAN‘A MEKTUP
Yorumlar