Çoklu organ yetmezliğiyle savaşan Hakan Taşıyan'ın sağlık durumu nasıl müjdeli haber geldi!

Arabesk müziğinin usta isimlerinden Hakan Taşıyan geçtğimiz günlerde ayağındaki ağrılar yüzünden tedavi görmeye başlamış, konuşmakta bile zorluk çeken, ciddi sağlık sorunları yaşayan ünlü şarkıcı hayranlarını korkutmuştu. Hastanede tedavi altına alınan ünlü şarkıcının sağlık durumu hakkında Işın Karaca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile müjdeli haberi verdi.

''Organ nakline ihtiyacı yok''

Çıkan haberlerin ardından Orhan Gencebay ve eşi Sevim Emre, usta sanatçı Hakan Taşıyan'ın tedavisine hastanede devam edilmesi için harekete geçti. Bugün sosyal medya hesabından paylaşım yapan Işın Karaca ise güzel haberi şu sözlerle duyurdu: "Sevim Emre Gencebay'dan aldığım bilgiye göre sevgili Hakan Taşıyan şu an da hastanede tedaviye alınmış ve en güzel haber de organ nakline ihtiyacı olmaması. Buradan bu müzisyen kardeşimize sahip çıkan Sağlık Bakanlığı ve tüm sağlıkçılarımıza şükranlarımızı sunuyorum.

Hakan Taşıyan kimdir?

1 Nisan 1973 yılında Ankara'da dünyaya gelen Hakan Taşıyan, Türk arabesk fantazi müzik şarkıcısı, bestekâr, söz yazarı ve oyuncudur.Çocukluk yaşlarından itibaren Saza ilgi göstermiş ve çalmaya başlamıştır. Daha sonra babasıyla beraber düğünlere gitmiştir. Ufak yaşlardan beri müziğe ilgiliydi ve bu nedenle askerliğini yaptığı sırada söylediği şarkılarla komutanları sesini çok beğendi ve destekledi. Onların desteğini arkasına alan ünlü sanatçı ilk kasedini piyasaya çıkardı. İlk kasedini çıkartma olayı şu şekilde oldu. Önce İstanbul’da Unkapanı'nda bulunan bir takım yapımcıların yanına gitti fakat o yapımcılar Müslüm Gürses’i taklit ettiğini düşünüp pek ilgi göstermediler. Bunun ardından Ankara'ya giden Sanatçı Sıla Müzik ile beraber ilk kaseti olan Hesabım Bitmedi albümünü piyasaya çıkarttı.1997 tarihinde ise ikinci kasetini piyasaya çıkartmıştır. İkinci kasetinin ismi Sensiz İki Gün oldu. Bu albüm sanatçının en iyi albümlerinden biri olarak raflarda yerini aldı. Büyük bir hayran kitlesine kısa süre içerisinde sahip oldu ve konserleri hınca hınç doldu.Bu albümü sonrası Gözün Sevem isimli albümünü piyasaya sunmuştur. Albümler her şey istediği gibi olmasına rağmen hayranlarının her zaman dostluk kardeşlik içinde olmasını temenni etmiştir.