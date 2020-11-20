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Vajinusmus nedir belirtileri neler kadının psikolojik problemler yaşamasına neden oluyor!

Her 10 kadından birinde görülmekte olan ve evlilikleri ciddi şekilde tehdit eden vajinusmus hastalığ hakkında merak edilenleri sizler için araştırdık.

Vajinusmus nedir belirtileri neler kadının psikolojik problemler yaşamasına neden oluyor!
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Kimi kadının adını hiç duymadığı kimisinin ise kabusu olan vajinusmus hastalığına dair tüm merak edilenleri Üroloji Uzmanı Op.Dr.Murat Mermerkaya'dan öğrendik. Peki vajinusmus nedir? Belirtileri neler? Kendiliğinden geçer mi? Tedavi edilmezse ne olur?  İşte merak edilen soruların yanıtları içeriğimizde. 

Vajinismus nedir?

Vajinismus ilk gece korkusuna bağlı ilişkiye girememe olarak tanımlanır. Her 10 kadından birinde görülmekte ve evlilikleri ciddi şekilde tehdit etmektedir. Bu problem cinsel terapi ile yüzde yüze varan oranlarda çözülebilir ve kadınlar bu problemden kurtulabilir.

Vajinismus belirtileri;

Vajinismus belirtileri herkes için farklı olabilir. Ancak vajinismus belirtileri içerisinde genel olarak cinsel ilişkiye girememe sorunu veya ilişkide oldukça zorlanma vardır. 

Ayrıca;

- Partneri ile cinsel ilişkiden korkma ve birleşmeyi hiç deneyememe
- Ön sevişmede sorun yokken birleşme anı geldiğinde istem dışı kasılma, korku ve aşırı panik hali
- Cinsel ilişkilerin ağrılı ve zor gerçekleşmesi (disparoni)
- İlk bir veya birkaç zorlu cinsel ilişkiden sonra gerisinin gelmemesi, ilişkiye girememe, ilişkiyi reddetme
- İlişki sırasında bacakları açamama, elle, ayakla iterek veya kalçayı kaydırarak eşi reddetme
- Cinsel ilişkinin yarım olarak gerçekleşmesi (vajina içine penisin ancak bir kısmının girebilmesi)
- Vajina içerisine ped veya tampon yerleştirememe
- Genital alana bakamama, dokunamama
- Eşin genital bölgeye dokunmasına izin vermeme, eşin yanında çıplak kalamama, utanma
- Vajina içine tedavi amaçlı fitil (ovül) türü ilaçlar sokamama
gibi belirtiler de görülebilir,

Vajinismus kendiliğinden geçer mi?

Yapılan çalışmalar, beklemekle vajinismusta düzelme oranlarının ancak yüzde 20 civarında olduğunu ortaya koymaktadır. Cinsel terapi ile bu oranlar yüzde 90'ın üzerindedir.

Vajinismus tedavi edilmezse ne olur?

Vajinismus zamanla kadın üzerinde ciddi bir baskı oluşturur. Bu da kadının psikolojik problemler yaşamasına yol açar. Ayrıca erkekler de zamanla sabırlarını kaybetmekte ve bu problem çözülmediği takdirde kadın üzerindeki baskıyı artırmakta ya da evlilik kurumunu tehdit eden davranışlar içine girebilmektedirler.

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