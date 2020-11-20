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Defne Samyeli'den şaşırtan açıklama anne olmak benim tercihim değildi!

Sol Yanım' dizisinde rol alan oyuncu ve sunucu Defne Samyeli, katıldığı bir programda "Anne olmak benim tercihim değildi'' diyerek şaşırtan bir çıkışta bulundu.

Defne Samyeli'den şaşırtan açıklama anne olmak benim tercihim değildi!
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'Sol Yanım' dizisinde rol alan oyuncu ve sunucu Defne Samyeli,TRT Müzik'te yayınlanan 'İpek Açar'la İpek Yolu' programının bu haftaki konuğu  oldu. Samyeli programda samimi açıklamalarda bulundu. Güzel oyuncu ve sunucu Defne Samyeli,  "Anne olmak benim tercihim değildi ama beni o kadar değiştirdi ki, bir tarafım 4-5 çocuk daha yapardı" diyerek şaşırtan bir açıklamada bulundu. 

"DEPRESYON BAŞLADI, MOTİVASYONUM BİTTİ"

Ünlü sunucu ve şarkıcı Defne Samyeli, pandeminin ilk günlerinde gerçekleşen karantina dönemi hakkında, "Önce 'en sonunda kendime vakit ayırdım' diye sevindim. Spor, müzik dersleri, şan dersi derken 1.5 ay sonra depresyon başladı, motivasyonum bitti. Pijamalarımla kanepede çekirdek yedim" dedi.

 "İYİ Kİ GENÇ ANNE OLMUŞUM"

48 yaşındaki Samyeli, "İyi ki genç anne olmuşum. Anne olmak benim tercihim değildi ama beni o kadar değiştirdi ki, bir tarafım 4-5 çocuk daha yapardı. Bizim yaşlarımızda kız arkadaştan alabileceğin her şeyi onlardan alıyorsun. Sırtımı yaslayabileceğim bir destek olarak, en yakın dostundan alabileceğini onlardan alıyorsun, yeri geldiğinde annelik de yapıyorlar sana aslında" dedi.

 

Kaynak: Snob magazin

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