Marmelatlı ve çikolatalı kahvaltı ekmekleri nasıl yapılır parmaklarınızı yiyeceksiniz!

Marmelatlı veya çikolatalı kahvaltı ekmeğine sofralarınızda yer açmaya ne dersiniz? Oldukça pratik bir şekilde hazırlayacağınız bu şahane lezzet kahvaltı sofralarınızda demirbaş olmaya aday. Özellikle ansızın gelen misafirleriniz için mükemmel bir öneri olan bu tarife hayran kalacaksınız. İşte tüm malzeme listesi ve hazırlanışı ile karşınızda.

Malzemeler:

1 su bardağıılık süt

1 su bardağıılık su

1 yemek kaşığıtoz şeker

1 pakettoz maya(10 gram)

1/2 çay bardağısıvı yağ

1 çay kaşığıtuz

4 su bardağıun

1 tatlı kaşığımarmelat

1 tatlı kaşığıçikolata kreması

Hazırlanışı:

Ilık sütü, suyu bir kaba ekleyin. İçine mayayı ve şekeri ekleyip biraz karıştırın. Sıvı yağ , tuz ve kontrollü olarak un ekleyerek ele yapışmayan yumuşak bir hamur yapın.Hamurun üzerine temiz bir bez örterek 20 dakika mayalanmasını bekleyin.

Mayalanıp kabaran hamurunuzdan cevizden biraz daha büyük parçalar kopartıp elinizle daire şeklinde açın.İçine 1 tatlı kaşığı marmelat veya kahvaltılık çikolata kreması koyup yuvarlayarak kapatın, fırın kabınıza dizin.Yine üzerine bir temiz bez örterek 15 dakika kadar bekletin. Daha sonra önceden ısıtılmış 180 derece fıtrnda üzeri kızarıncaya kadar pişirin.