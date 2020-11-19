Evde kırmızı ruj yapımı doğal ve ekonomik!

Biz kadınların vazgeçemediği makyaj malzemelerinin arasındaki ürünlerden biri de kuşkusuz kırmızı rujdur. Dışarıdan almak için tonlarca para harcadığımız kırmızı rujların bazen istediğimiz rengini bulamayabiliyoruz. Evde istediğiniz rengi tutturabileceğiniz, kimyasal olmayan kırmızı rujunuzu kendiniz yapabileceğinizi biliyor muydunuz? Peki evde kırmızı ruj nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir? İşte tüm malzeme listesi ve hazırlanışı ile evde kırmızı ruj yapımı!

Malzemeler:

1 adet küçük boy kırmızı turp, hindistan cevizi yağı, gerçek bal

Hazırlanışı:

Turpu güzelce yıkayıp, kabuklarını soyun. Ardından rende yardımıyla rendeleyerek suyunun çıkmasını sağlayın. Çıkan suyu temiz bir bez yardımıyla süzün ve bir kabın içine aktarın. İçine iki yemek kaşığı Hindistan cevizi yağı ile bir tatlı kaşığı balı koyun ve iyice karıştırın. İstediğiniz renk olana kadar turp suyu ilave edebilirsiniz. Karışımı yaptıktan sonra ruju kullanacağınız temiz bir kaba aktarın ve buzdolabında donması için birkaç saat bekleyin. Hazırladığınız ruju serin ortamda muhafaza ederek 1 ay boyunca kullanabilirsiniz.