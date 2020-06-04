Baharatlı peynir topları nası yapılır böylesini yemediniz!

Baharatlı peynir topları nasıl yapılır? Malzemeleri neler? Özellikle peynir müptelalarının başından kalkmak istemeyeceği bu enfes lezzet çabucak hazırlanması bakımından da size kolaylık sağlayacak. Kahvaltı sofralarında değişik bir lezzet arıyorsanız bu tarife mutlaka bir gz atmalısınız. İşte tüm malzeme listesi ve hazırlanışı ile karşınızda baharatlı peynir topları tarifi. Şimdiden afiyetler olsun.

Malzemeler:

200 gram beyaz peynir, 100 gramlor peyniri,100 gram rendelenmiş kaşar peyniri,100 gram krem peynir,1/2 çay kaşığı karabiber

Kaplaması için:

2 yemek kaşığı susam,2 yemek kaşığı çörek otu,2 yemek kaşığı toz kırmızı biber,10 dal frenk soğanı(arzuya göre maydanoz, dereotu)

Hazırlanışı:

Beyaz peyniri bir çatal yardımıyla ezdikten sonra lor peyniri, rendelenmiş kaşar peyniri ve krem peynir ile karıştırın.Hazırladığınız peynir karışımından ceviz büyüklüğünde peynir topları hazırlayın.Frenk soğanı ya da arzu ettiğiniz yeşilliği incecik kıyın.Susam ve çörek otunu ayrı bir düz tabakta karıştırın.Toz kırmızı biberi de ayrı bir düz tabağa alın.Hangi karışımdan kaç adet hazırlamak istediğinize bağlı olarak hazırladığınız peynir toplarını baharat karışımına bulayın.Soğuk olarak servis edin, salata servislerinde kullanın. Yemek öncesi acıkan sevdiklerinizle paylaşın.