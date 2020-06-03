En genç milyarderlerden olan Kylie Jenner'a sahtecilik suçlamasıyla soruşturma başlatıldı!

Kylie Jenner kendi makyaj markası olan 'Kylie Cosmetics' ile 1 milyar dolar servet elde etti. Jenner, Forbes tarafından iki yıl üst üste ‘Servetini kendi yapan en genç milyarder - Self Made Billionaire’ olarak seçildi. Ancak geçen hafta Kylie'nin evrakta sahtecilik yapması gerekçe gösterilerek Forbes'un milyarderler listesinden çıkarıldı.

Hapse girebilir

Yapılan soruşturmayla Kylie Jenner'ın 1 milyar dolar değil 700 milyon dolar servetinin olduğu anlaşıldı. Dünyanın en genç milyarderi ünvanını 23 yaşındaki Alexandra Andresen'e kaptıran Jenner'ın harcamaları mercek altına alındı. Ünlü ismin, son birkaç ayda özel jet ve gayrimenkuller alarak 130 milyon doları bulan harcama yaptığı ortaya çıktı. Soruşturması süren Jenner'ın evrakta sahtecilikten hapse girebileceği konuşuluyor.

Sahtecilik suçlaması sonrası annesini işten çıkardı

Servetinin sahte olduğu anlaşılan Kylie Jenner, annesiyle de çalışmayı bıraktı. Kylie Jenner'ın gelirini olduğundan yüksek göstermesinin nedeni olarak annesi Kris Jenner gösterilmişti.