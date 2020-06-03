Badem neye iyi gelir kabızlık sorununu çözüyor!

Kuruyemişlerin vazgeçilmezi badem bilim insanları tarafından en sağlıklı besinlerden biri olarak kabul ediliyor. Bademin insan sağlığına sayısız faydaları bulunuyor. Cilt sağlığından, güçlü kemiklere; kötü kolesterolü önlemeden, kabızlığa pek çok konuda yarar sağlıyor. Şimdi gelin bademin bilinmeyen faydalarına birlikte bakalım!

Cilt sağlığını iyileştirir

Badem, serbest radikallerle savaşan ve enflamasyonu azaltan, cildinizi sağlıklı ve genç koruyan harika bir E vitamini ve antioksidan kaynağıdır. Araştırmalar, bademlerin yüksek miktarda epicatechin, catechin, quescetin, isorhamnetin ve kaempferol içerdiğini gösterdi; Bu maddelerin hepsi UV ışınları, kirlilik ve cildinizdeki zayıf beslenmenin sonucunda oluşan zararla mücadele edebilecek antioksidanlardır. Yine bu maddeler cilt kanseriyle savaşır ve önler.

Kemik sağlığını geliştirir

Bademde bulunan birçok mineralden biri olan fosfor, osteoporoz gibi yaşa bağlı sorunların başlamasını da önlerken, dişlerin ve kemiklerin dayanıklılığı ve gücü üzerinde önemli bir etkiye sahiptir.

Kalp dostu, kötü kolesterol düşmanı!

Bir avuç badem 163 kaloridir ve içerisinde zeytinyağında bulunan sağlıklı doymamış yağlar vardır. 3.4 gramında omega 3'ler gibi çoklu doymamış yağ, 6 gram protein ve 3,5 gram lif bulunur. Bu bakımdan kalp sağlığı ve kolesterol ile birebir mücadele eden bir besin kaynağıdır.

Kabızlığı gideriyor

Lif açısından da zengin olan badem kabızlığın giderilmesinde etkili bir besindir. Araştırmalara göre günde 5 tane badem, kabızlığın giderilmesi için yeterlidir.