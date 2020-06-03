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Tavada yalancı su böreği parmaklarınızı yiyeceksiniz!

Lezzetiyle gerçeğini aratmayan tavada yalancı su böreği tarifi hazırladık. İşte nefis yalancı su böreği için gereken malzemeler ve hazırlanışı!

Tavada yalancı su böreği parmaklarınızı yiyeceksiniz!
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Çayın yanına pratik bir tarif yapmayı düşünüyorsanız tavada yalancı su böreğini deneyin. Su böreği aşıklarının gerçeğinden ayırt edemeyecekleri, tam kıvamında bir yalancı su böreği tarifi paylaştık. Yalancı su böreğinin içine beyaz peynir yerine başka bir malzeme de kullanabilirsiniz. İşte enfes tavada yalancı su böreği tarifi!

Malzemeler:

3 adet yufka
1 kase peynir

Pişirmek için:

1 yemek kaşığı tereyağı

Sosu için:

1/2 su bardağı süt
1 çay bardağı sıvı yağ
3 yemek kaşığı yoğurt

Yapılışı:

Sos malzemelerini bir kabın içerisine alın, çatal ya da tel çırpıcı yardımıyla güzelce çırpın. Tavayı tereyağı yardımıyla güzelce yağlayın. İlk yufkayı tavaya serin. Yufkanın kenarlarını dışarıya doğru sarkıtın. Diğer yufkaları 6 eşit parçaya bölün. 12 parça yufka elde etmiş olacaksınız. Yufkaları sosa bulayın. Tavaya yerleştirin. Aralarına da peynirleri serpiştirin.

Kenarlardan taşan yufkaları diğer yufkaların üzerine kapatın. Kalan sosu üzerine gezdirip tavanızı ocağa alın. Tavanın kapağını kapatın ve 10 dakika kadar pişirin. Renginin kızarmış olup olmadığını kontrol edin. Böreğin alt kısmı kızarınca tavanın kapağı yardımıyla elinizi yakmamaya özen göstererek böreğinizin ters çevirip kapağın üzerine aktarın. Böylelikle kızarmış kısmı üst tarafta kalacaktır.

Ardından tavanızı yeniden yağlayın. Böreğinizi kapağın üzerinden tavaya kaydırın.
Tavanın kapağını kapatın ve kısık ateşte 15-20 dakika kadar pişirin. Ardından böreğinizi tavadan servis tabağına aktarın. Dilimleyerek sıcak sıcak servis edin. Afiyetler olsun!

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