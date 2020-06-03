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İyi hissetmek için ne yapmalı kendinizi takdir edin!

Hayatımızdaki olumsuz ve kötü düşüncelerden kurtulup daha iyi hissetmek için yapmamız gerekenler çok basit. İşte iyi hissetmeyi sağlayan 5 adım!

İyi hissetmek için ne yapmalı kendinizi takdir edin!
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Her insanın hayatında yaşadığı güzel anların yanı sıra kötü olaylar, sorunlar da meydana geliyor. Bizi çıkmaza sürükleyen olumsuz düşüncelerden, negatiflikten korunmak için önce çevremizde pozitif insanlar bulundurmamız gerekiyor. Siz de daha iyi hissetmek için hangi adımları izlemek gerektiğini merak ediyorsanız haberimizden öğrenebilirsiniz!

Çevrenizde pozitif insanlar olsun

Sözleri ve davranışlarıyla sizi sürekli eleştiren insanlardan uzak durun. Pozitifliğinizin düzenli olarak etkileşim kurduğunuz aile, arkadaşlar ya da diğer önemli kişilerle güçlendiğinden emin olun. Çevrenizde pozitif insanlara yer açın ve kendinizi onlarla kuşatın. Böylece onlardan aldığınız enerji daha pozitif olmanızı sağlar.

Kendinizi takdir edin

Bazen sosyal medyada gezinirken hiç tanımadığımız insanları çok beğeniyoruz. Belki de kendimizi o insanlarla karşılaştırıp kusurlarımızı arıyoruz. Bunu yapmayın. Her gün aynaya birkaç dakika daha fazla bakın ve kendi güzelliğinizin farkına varın. Sürekli kendinizi takdir ederek başkalarının size hayran kalmasını sağlayın.

Üzgünüm demeyi bırakın 

Özür dilemek kesinlikle bir erdemdir. Fakat sürekli özür dilemek yorgun ve suçlu hissetmenize yol açabilir. Eğer Sadece gerçekten hatalı olduğunuzda üzgünüm demeyi alışkanlık haline getirin. Kendinizi daha güçlü hissedeceğinize eminiz.

Hayatınızda yeniliklere yer açın

İster yeni bir restoran, ister yeni bir şehir. Hayatınızda yeniliklere yer açın ve deneyin. Yeni olduğu kadar sizin için farklı olabilecek hobiler edinin. Bununla birlikte kendinize yepyeni hedefler koyarak onlar için çabalayın.

Sürekli kendinizi eleştirmeyin

Yukarıdaki ayna tatbikatı, sadece kusurlarınıza hata bulma dürtüsünü yok ederseniz işe yarar. Aksi takdirde yüzünüzde kırışıklık, çatlak, leke gibi şeyler varsa bunları da kusur olarak görebilirsiniz. Bunun farkına varıp zihninizi geliştirerek kendinizi eleştirmeyi bırakmalısınız.

 

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