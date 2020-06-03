Ezgi Mola kimdir sevgilisi Mustafa Aksakallı ile Çeşme'de evleniyor!

Ünlü oyuncu Ezgi Mola da ünlü evliler kervanına adını yazdırıyor. Mola, 1,5 yıldır aşk yaşadığı işletmeci sevgilisi Mustafa Aksakallı ile evleniyor. Karantina günlerinde ilişkilerini gözden geçiren çift bu dönemde nikah masasına oturacak.

Çeşme'de kır düğünü yapacak

Şimdiden düğün hazırlıklarına başlayan ünlü çift, gözde tatil beldesi İzmir, Çeşme'de kır düğünü konseptiyle dünyaevine girmeyi planlıyor. Evlilik için pandeminin hafiflemesini bekleyen ikili, düğün tarihi için Eylül ayını seçti.

Ezgi Mola kimdir?

Ezgi Mola, 29 Mart 1983 İstanbul doğumludur. Baba tarafından aslen Malatya'lıdır. Lise eğitiminden sonra Akademi İstanbul'da oyunculuk üzerine eğitim almaya başladı. Lisede öğrencilik zamanlarında da Müjdat Gezen Kültür Merkezi'nde oyunculuk eğitimi aldı. Ardından eğitimlerine devam eden Ezgi Mola'nın ilk televizyon deneyimi yönetmenliğini Kartal Tibet'in yaptığı Karate Can dizisi oldu.

2004 yılında BKM Mutfak kadrosuna katılan genç oyuncu, 2005 yazında ise gene bir BKM yapımı olan ve yönetmen koltuğunda Aydın Bulut'un oturduğu Hızlı Adımlar adlı televizyon filminde yer aldı; bu filmin ardından da BKM Atölye'ye katıldı.

Unutma Beni, Sultan Makamı, Görünmez Adam, Sevinçli Haller, Hırsız Polis, Senden Başka, Canım Ailem, Kolay Gelsin, Sınıf, Güneydoğudan Öyküler, Bir Ömür Yetmez, Kötü Yol, Kocan Kadar Konuş, Pazarları Hiç Sevmem, Soğuk, Celal ile Ceren, Sen Aydınlatırsın Geceyi, Patron Mutlu Son İstiyor, İklim Meselesi, Kelebekler ve Lady Winsley gibi bir çok projede rol alan Ezgi Mola son olarak Yılmaz Erdoğan'ın yönetmenliğini yaptığı Organize İşler 2 Sazan Sarmalı adlı filmde Lerzan Berrak karakterine hayat vermiştir. Ezgi Mola 1.63 metre boyunda, 58 kilo ve Koç burcudur.