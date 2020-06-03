Congolais (koko) kurabiye nasıl yapılır ağızda dağılan lezzet!

Az malzemeli ancak lezzetiyle mest eden bir tarif arıyorsanız congolais (koko) kurabiye tam da buna uygun bir tat. Hindistan cevizi de bayıldığınız lezzetlerden biriyse congolais tarifini mutlaka denemelisiniz. Pastaneden aldıklarınızdan çok daha güzelini yapmaya hazır olun! Hem görüntüsüyle hem tadıyla büyüleyen congolais koko kurabiye tarifini aşağıda bulabilirsiniz...

Congolais tarifi için malzemeler

3 adet yumurta beyazı

3/4 çay bardağı toz şeker

2 su bardağı hindistan cevizi

Püf noktası: Yumurtaların oda sıcaklığında olmasına özen gösterin. Tüm malzemeleri ezerek birleştirmeye de dikkat edin. Şekil vermesi biraz zor olabilir ancak piştiğinde lezzeti ve kıvamı tam beklediğiniz gibi olacaktır. Dilerseniz içerisine limon, portakal kabuğu, vanilya, tarçın gibi farklı aromalar ilave edebilir, çikolata kaplayarak servis edebilirsiniz.

Hazırlanışı:

Yumurta beyazlarını bir kabın içerisine aktarın. Yumurta beyazların üzerine toz şekeri ve Hindistan cevizini ilave edin. Tüm malzemeleri ezerek güzelce karıştırın. Toplandığında ve şekil verebileceğiniz kıvama geldiğinde kıvamı olmuş demektir.

Hazırladığınız karışımı sıkma torbasına aktarın. Yağlı kağıt serili fırın tepsisinin üzerine sıkın. 170 derecede önceden ısıtılmış fırında üzeri kızarana kadar 15-20 dakika kadar pişirin. Çıkarıp oda sıcaklığında dinlendirdikten sonra servis edin.