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Balon pişi tarifi her öğün kahvaltı yapmayı sevenlere!

Balon pişi nasıl yapılır? Malzemeleri neler? Her öğün kahvaltı yapmayı sevenlere harika bir önerimiz var. Kahvaltının en lezzetli haline bayılacaksınız!

Balon pişi tarifi her öğün kahvaltı yapmayı sevenlere!
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Hamur işini sevmeyen yoktur herhalde. Bugün size önereceğimiz tarif sayesinde kahvaltı sofralarınız şenlenecek. Üstelik hazırlaması bakımından uğraştırmıyor ve zaman almıyor. Sıcacık demlenmiş bir çayın yanında tüketeceğiniz balon pişi tarifine bayılacaksınız. Günün her öğünü tüketebileceğiniz bu enfes lezzetin nasıl yapıldığına gelin beraber bakalım. Peki balon pişi nasıl yapılır? Malzemeleri neler? İşte tüm malzeme listesi ve hazırlanışı ile karşınızda balon pişi tarifi. Şimdiden afiyet olsun. 

MALZEMELER: 

1/2 su bardağı süt,1 adetyumurta,1 çay kaşığı tuz,1/2 paket kabartma tozu,2,5 su bardağı un

Kızartmak İçin:

2 su bardağı sıvı yağ

HAZIRLANIŞI: 

Hamur için gerekli olan tüm malzemeleri bir kapta karıştırın ve unu azar azar ilave ederek yoğurmaya başlayın.Ele yapışmayan ama yumuşak bir hamur elde edene dek yoğurun.Hazırladığınız hamuru un serptiğiniz bir tezgahta 1.5 cm kalınlığında olacak şekilde açın ve bir çay bardağının ağız kısmı ile yuvarlak yuvarlak kesin.Aralardan çıkan hamurları tekrar yoğurup, açın ve keserek şekil verin.
Bu şekilde tüm hamuru bitirin.Bir kızartma tavasına yağı alın ve iyice kızdıktan sonra, içine hazırladığınız hamurları atın. Çok hızlı piştikleri için; balon gibi kabardıklarında dikkatlice çevirip diğer yüzlerini de pişirin ve altın sarısı bir renk alana dek kızartın.Hazırladığınız balon pişileri bir servis tabağına alın ve ılık olarak servis edin.

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