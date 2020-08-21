Soğuk avokado çorbası nasıl yapılır sağlıklı ve enfes!

Pek çok konuda vücuda yarar sağlayan avokadoyu daha önce çorba olarak tükettiniz mi bilmiyoruz ancak bu lezzete hayran kalacaksınız. Sıcak havalarda sıklıkla tercih edilen soğuk çorbalardan olan avokado çorbası, düşük kalorili olması sebebiyle diyet yapanlar için de uygun. Sevdiklerinizle keyifle paylaşabileceğiniz soğuk avokado çorbasını aşağıya bırakıyoruz. Şimdiden afiyetler olsun...

Malzemeler:

2 adet olgun avokado

2 adet salatalık

2 bardak yoğurt

20 dal dereotu

10 yaprak taze nane

İnceltmek için;

Tercihen süt, ayran, kefir veya yoğurt suyu

Bir tutam tuz

Yapılış aşaması:

Avokadonun kabuklarını soyun, çekirdeğini çıkarın. İçini bir kaşık yardımı ile çıkartıp blendera aktarın. Üzerine soyduğunuz salatalığı iri parçalara bölüp ekleyin. Yoğurt, tuz, dere otu ve naneleri de içine ekleyerek püre haline getirin. Yoğun boza kıvamına gelen karışımı istediğiniz sıvı ilavesi ile istediğiniz kadar inceltin. Cacık gibi olmamasına özen gösterin. Servis kasesine koyun. Üzerine küp küp doğranmış avokado veya salatalıkla servis edebilir dilerseniz dere otu da ekleyebilirsiniz. Daha serinletici olmasını isterseniz dolapta 10 dakika kadar bekletebilirsiniz. Afiyet olsun.