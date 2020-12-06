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Bulut pankek nasıl yapılır kahvaltıda farklı bir lezzet!

Bulut pankek nasıl yapılır? Malzemeleri neler? Kahvaltılarınızı şenlendirecek enfes bir lezzet olan bulut pankeki mutlaka denemelisiniz!

Bulut pankek nasıl yapılır kahvaltıda farklı bir lezzet!
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Haftasonu kahvaltılarında sofraları renklendirecek harika bir pofuduk pankek tarifine ne dersiniz? Bulut pankek, bildiğimiz pankeklere göre daha hacimli ve köpüksü bir yapıda olduğu için bulut pankek ismini almıştır. Önce, yumurtaların sarısı ve beyazı birbirinden ayrılıyor ve farklı kaplarda çırpılıyor. Köpük gibi bir pankek harcı bulut gibi bir pankeke dönüşüyor! İşte bulut pankek tarifi...

Malzemeler:

2 adet yumurta(sarısı ve beyazları ayrı kaselere ayrılmış)
2 yemek kaşığı toz şeker(iki karışım için toplam miktar)
1 paket vanilin
1 tutam tuz
4 yemek kaşığı süt
3,5 yemek kaşığı un

Hazırlanışı:

Yumurta beyazlarını 1 yemek kaşığı toz şekerle beraber köpük halini alana dek çırpın.Ayrı bir kapta yumurta sarısı, toz şeker, vanilin, tuz ve sütü karıştırın.Yumurta sarılı karışımın üzerine unu ilave edin ve güzelce karıştırın.Ayrı kapta köpük haline getirdiğiniz yumurta beyazlarını, yumurta sarılı karışıma spatula yardımıyla alttan üste doğru karıştırarak yedirin ve sıkma poşetine alın.Pişireceğiniz tavayı ısıtın. Küçük daireler olacak şekilde tavaya karışımdan sıkın.Tavanın üzerine bir kapak kapatın ve pankekleri kısık ateşte 2 dakika pişirin.2 dakika sonunda kapağı açın ve pankeklerin üzerine tekrar karışımdan sıkıp 2 dakika daha pişirin.Arka yüzünü de 2 dakika pişirdikten sonra ocaktan alın.Yumuşacık, bulut gibi pankekleri sıcak olarak servis edin, afiyet olsun!

 

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