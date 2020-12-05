Yoğurtlu tarhana çorbası nasıl yapılır enfes bir tat!

Yoğurtlu tarhana çorbası nasıl yapılır? malzemeleri neler? Püf noktaları neler? Soğuk havalarda içinizi ısıtacak şahane bir lezzetle karşınızdayız. Bu çorba vazgeçilmeziniz olacak. İşte yapılışı. Şimdiden afiyet olsun.
Yoğurtlu Tarhana Çorbası Tarifi İçin Malzemeler
Beş bardak soğuk su
üç yemek kaşığı sıvı yağ
bir diş sarımsak
bir kase yoğurt
bir tane yumurta,
yazdan hazırladığımız tarhanadan üç dolu yemek kaşığı
Yoğurtlu Tarhana Çorbası Tarifi Yapılışı
Bir tencereye suyumuzu, yağımızı soğuk olarak bırakıyoruz. İçine bir diş sarmısağı küçücük doğrayalım, tuzunu bırakalım ve tarhanamızı ekleyelim. Karıştıra karıştıra kaynayana kadar karıştıralım, diğer yandan bir kase yoğurda bir yumurta kırıp el blendırıyla çırpıp, kaynayan tarhana çorbamıza ekleyelim. Beraberce bir taşım kaynayınca kasemize alalım. Sıcak sıcak servis yapalım, kışı günlerinin vazgeçilmezi tarhanayı bir de böle deneyin, harika oluyor.