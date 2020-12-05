search menu
search
close

Tiramisu nasıl yapılır İtalya'nın enfes lezzeti!

Tiramisu nasıl yapılır? Malzemeleri neler? Enfes bir İtalyan lezzeti olan tiramisunu evde hazırlamaya ne dersiniz? Bu lezzete bayılacaksınız. İşte yapılışı!

Tiramisu nasıl yapılır İtalya'nın enfes lezzeti!
-A A+

Bir İtalyan tatlısı olan tiramisuyu evde hazırlamaya ne dersiniz? Oldukça çabuk ve pratik bir şekilde hazırlanan bu tatlı özellikle tatlı krizlerinizde imdadınıza koşacak. Misafirlerinize, arkadaşlarınıza, çocuklarınıza gönül rahatlığıyla sunabileceğiniz bu tatlıya herkes bayılacak. İşte hazırlanışı ve malzemeleri. Şimdiden afiyet olsun. 

Malzemeler: 

1 adet hazır pandispanya keki

muhallebisi için;

2.5 su bardağı süt
3 yemek kaşığı toz şeker (tepeleme dolu)
3 yemek kaşığı un (tepeleme dolu)
1 adet yumurta
200 gram labne peyniri (1 paket)

ıslatmak için;

1/2 (yarım) su bardağı sıcak su
3’ü bir arada hazır kahve
üzeri için;

kakao

Hazırlanışı: 

Öncelikle muhallebi için şeker, un, süt ve yumurta çırpılarak ocakta kaynayıncaya kadar karıştırılarak pişirilir.Kaynadıktan sonra altı kapatılarak ılımaya bırakılır.
15 dk kadar bekleyip ılındıktan sonra labne peyniri ilave edilip mikser ile pürüzsüz hale gelene kadar çırpılır.Diğer taraftan sıcak su içinde hazır kahve çözdürülerek hazırlanır ve hafif soğuması beklenir.Servis tabağına pandispanya kekinin bir katı yerleştirilerek kahvenin yarısı ile ıslatılır.Üzerine kremanın yarısı ilave edilip kalan kahve ile üst kat da ıslatıldıktan sonra ikinci kat kapatılır.Kalan krema pastanın üzerine dökülerek pastanın üzeri ve kenarları güzelce kapatılır.Son olarak pastanın üzerine süzgeç yardımı ile kakao serpilir.
Buzdolabında birkaç saat dinlendirildikten sonra dilimlenerek servis edilir.
Afiyet olsun…

 

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Oturma odasını baştan yaratacak 4 öneri! Oturma odasını baştan yaratacak 4 öneri!
Dekorasyon
Çağın hızla artan sorunu: Erken ergenlik Çağın hızla artan sorunu: Erken ergenlik
Çocuk
En Güncel Galeriler
Makyajsız sokağa çıkan bu ünlüyü tanıyabildiniz mi?
Makyajsız sokağa çıkan bu ünlüyü tanıyabildiniz mi?
Victoria's Secret'in ilk transeksüel modelinin erkek halini gören...
Victoria's Secret'in ilk transeksüel modelinin erkek halini gören...
Bahar bu sefer de banyoda poz verdi! Takipçilerinden tepki yağdı!
Bahar bu sefer de banyoda poz verdi! Takipçilerinden tepki yağdı!
Ciciş Esra, Nihat Doğan'ı eleştireyim derken öyle bir pot kırdı ki...
Ciciş Esra, Nihat Doğan'ı eleştireyim derken öyle bir pot kırdı ki...
Jülide Ateş'in "Aldatan kadın mısınız?"sorusu Pınar'ı çileden çıkardı
Jülide Ateş'in "Aldatan kadın mısınız?"sorusu Pınar'ı çileden çıkardı
Deniz Seki klozette oturarak fotoğraf paylaştı! Tepki yağdı!
Deniz Seki klozette oturarak fotoğraf paylaştı! Tepki yağdı!
Önceki Haberler
Kış günlerinin vazgeçilmezi: Yoğurtlu tarhana çorbası!
Kış günlerinin vazgeçilmezi: Yoğurtlu tarhana çorbası!
Vajina beyazlatma operasyonu nasıl yapılır?
Vajina beyazlatma operasyonu nasıl yapılır?
Yasak Elma'da sevilen başrol diziye veda ediyor!
Yasak Elma'da sevilen başrol diziye veda ediyor!
Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su suda doğum yaptığı anları paylaştı!
Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su suda doğum yaptığı anları paylaştı!
Yüksek topuklu ayakkabı giyenler aman dikkat!
Yüksek topuklu ayakkabı giyenler aman dikkat!
Survivor 2021'in kadrosunu kuruyor! İlk isim bomba!
Survivor 2021'in kadrosunu kuruyor! İlk isim bomba!
D vitamini eksikliği nasıl giderilir?
D vitamini eksikliği nasıl giderilir?
Barış'la öpüşme görüntüleri ifşa olan Nisa işten kovuldu!
Barış'la öpüşme görüntüleri ifşa olan Nisa işten kovuldu!
Yorumlar