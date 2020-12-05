Genital bölge beyazlatması nasıl yapılır 20 dakika sürüyor!

Çok sayıda kadın genital bölgesinin koyu renkli olmasından rahatsız olmaktadır. Vajina çevresi genital bölgenin renginin koyulaşması, kararması, kahverengi-siyaha yaklaşan lekelenmeleri; hoş olmayan bir görüntüye yol açabilir. Dermatoloji Uzmanı Dr. Ayfer Aydın, vajina beyazlatma hakkında bilgiler verdi."

En sık yapısal yani genetik olarak genital bölge koyu renkli olabilir. Bunun dışında genital bölgeye uygulanan ağdalar, epilasyonlar ve gebelik dönemi de genital bölgenin renginin koyulaşmasına, kararmasına neden olabilmektedir.

GENİTAL BÖLGE NEDEN KARARIR KOYULAŞIR ESMERLEŞİR?

Dış genital bölge zamanla yaşa ve hormonal değişimlere bağlı olarak esmerleşebilir, rengi koyulaşabilir.Genital bölgedeki renk koyulaşmasının en sık nedenlerinden biri gebeliktir. Gebelik sırasında östrojen hormonu nedeni ile genital bölgenin rengi koyulaşabilmektedir. Bu durum gebelikte aynı zamanda; meme etrafında, koltuk altlarında ve yüzde de lekelenmelere ; yüzde gebelik maskesi denilen yer yer kahverengi alanların gelişmesine yol açmaktadır. Gebelik sonrasında genital bölgede gelişen bu renk koyulaşması kalıcı olabilmektedir. Özellikle esmer tenlilerde bu durum daha belirgindir.Ayrıca doğum kontrol hapı kullanmak, polikistik over sendromu (PCO), bazı hormonal sorunlar, bazı cilt hastalıkları da dış genital bölgede koyulaşmaya , kararmaya yol açmaktadır.

Bazı kişilerde ise genetik olarak genital bölgenin rengi koyudur.

Genital bölgenin renginin koyulaşmasının en sık nedenlerinden biri de o bölgeye yapılan ağdalar ve genital bölge epilasyonu amacıyla yapılan lazer uygulamalarıdır. Genital alana verilen lazer ışığı ve ağdalar cilt dokusundaki ‘melanin’ pigmentini aktive ederek bu bölgede esmerleşmeye rengin daha da koyulaşmasına yol açmaktadır.

GENİTAL BÖLGENİN KOYULAŞMASI NE TÜR SORUNLAR OLUŞTURUR?

Genital bölgenin renginin koyu olması, kararması fiziksel yada fonksiyonel olarak bir sorun oluşturmaz. Sadece kozmetik olarak bu koyuluk, bazı kadınlarda psikolojik sorunlara neden olabilir. Bazı kadınlar bu durumlarını, eski halleri ile veya çevresindekiler ile kıyaslayarak kendilerine problem haline getirebilirler. Bazende bazı kadınlar bu durumdan çok rahatsız oldukları için cinsel hayatları çok olumsuz etkilenmektedir. Genital bölgesini beğenmeyen çok koyu renkli bulan kadınlar bu durumun cinsel hayatlarını çok etkilediğini ifade etmektedirler.

İşte bu durumda genital bölge beyazlatma-genital bölge renk açma işlemi; hastaların hem ruh sağlığı, hem de cinsel hayatlarının düzelmesi için önemlidir. Genital bölge beyazlatmada lazer, kimyasal peeling yada benim bu bölgeye genital bölge beyazlatma için yaptığım özel teknikler ve tedavi kombinasyonları ile oldukça başarılı sonuçlar almaktayız.

GENİTAL BÖLGE RENK AÇMA YÖNTEMLERİ

LAZER İLE GENİTAL BÖLGE RENK AÇMA -VAJİNA BEYAZLATMA

Genital bölge vajina beyazlatma işleminde lazer uygulaması; hem büyük dudaklara hem de küçük dudaklara uygulanabilir.Günümüzde lazer ile genital bölge renk açıcı tedaviler; genital bölge beyazlatma, genital bölge renk ağartma, genital alan renk açma tedavileri olarak adlandırılmaktadırlar.Lazerle genital alan renk açma ‘labial whitening’ veya ‘vulvar whitening’ olarak da bilinmektedir.Bu alandaki kararmadan çok rahatsız olan ve cinsel hayatları etkilenen kadınlar için oldukça etkili ve dermatolojinin bize sunduğu çok gelişmiş bir teknolojidir. Genital bölge beyazlatma için lazer tedavisi dışında bu bölgeye özel solüsyon uygulamaları ile bu bölgenin beyazlatılması, mezoterapi le genital bölgenin renginin açılması da mümkündür.

LAZER İLE VAJİNAL BÖLGE RENK AÇMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Lazer ile yapılan vajinal renk açma genital bölge beyazlatma tedavileri ortalama 15-20 dakika sürer. İşlem öncesi lokal anestezik krem kullanılması ağrı hissini ortadan kaldıracaktır. Lazer ile genital bölge beyazlatma genel anestezi gerektirmeyen bir işlemdir. . İşlem sırasında verilen lazer ışığı sayesinde cildin dermis tabakasında yer alan ve esmerleşmeye neden olan melanin pigmentini üreten ‘melanosit’ hücreleri tahrip edilmekte, böylelikle genital beyazlatma sağlanmaktadır.Lazerle renk açma işlemi bazen tek seans bazen de birkaç seans sürebilir. İşlem son derece kolay ve güvenlidir. İşlemden sonra hemen normal hayata dönülebilir.

LAZERLE GENİTAL BÖLGE RENK AÇILMASI İŞLEMDEN NEKADAR SONRA GÖRÜLÜR?

Bazen genital bölgede renk açılması, ağarma çok hızlı şekilde görülürken bazen de İşlem yapıldıktan sonra genital bölgenin renginin açılması 1 ay kadar sonra olmaktadır. Hastaların tedavi sürecine sabır göstermeleri gerekmektedir. Bazen tek seans yeterli olurken bazen 2.ve 3. seanslar da gerekebilir. Tedavinin süreci her hastada farklılık göstermektedir. Her hastanın tedaviye verdiği cevap değişmektedir. En sonunda genital bölge renk açıcı lazer işlemiyle başarıyla sonuçlanır.

LAZERLE GENİTAL BÖLGE RENK AÇMA İŞLEMİ AĞRILIMIDIR?

Hayır. İşlem öncesi genital alana uygulanan anestezik kremler ve daha sonrasında yapılan lokal enjeksiyonlar sayesinde işlem sırasında hissedilen ağrı azaltılır.

LAZERLE GENİTAL RENK AÇMA İŞLEMİ KİMLERE UYGULANIR?

Genital alanda renk koyulaşma sorunu yaşayan, 18 yaşından büyük ve hamile olmayan herkese uygulanabilir.

LAZERLE GENİTAL BÖLGE BEYAZLATMA İŞLEMİNDEN SONRA NELERE DİKKAT ETMEK GEREKİR?

İşlem sonrası genital alanda kızarma, daha sonrasında da cildin soyulması sırasında geçici kararmalar olabilir. Alttan çıkan yeni ve canlı cilt dokusundaki renk daha açık olacaktır. İşlemden sonra doktorunuzun vereceği krem ve ilaçları kullanmanız önemlidir. Solaryuma girmemeniz ve veya güneşlenmeniz çok doğru olur.

MEZOTERAPİ YÖNTEMİ İLE GENİTAL BÖLGE RENK AÇMA İŞLEMİ

Genital bölge beyazlatma için özel tasarlanmış renk açıcı solüsyonların bu bölgeye uygulanması ile genital bölgenin hem rengi açılmış olur ve aynı zamnda bu mezoterapi ürünlerinin etkinliği sayesinde o bölge dokusu gençleşir. Oldukça etkili bir yöntemdir. Biz de kliniğimizde mezoterapi yöntemi ile genital bölge beyazlatma uygulamasıyla ile çok başarılı sonuçlar almaktayız.

GENİTAL BÖLGE RENK AÇICI SOLÜSYONLAR

Benim de klinğimde en çok tercih ettiğim tedavi yöntemlerinden biri de özel bir teknikle uyguladığım; genital bölge renk açıcı solüsyonlara bu bölgenin renginin açılması yöntemidir. Öncesinde lokla anesteziye bile gerek duyulmayan uygulama oldukça kolay, etkili, başarılı sonuçlar aldığımız genital bölge renk açma işlemidir.

GENİTAL BÖLGE BEYAZLATICI KREMLER - GENİTAL BÖLGE RENK AÇICI KREMLER -SERUMLAR

Bana çok sayıda insan en iyi genital bölge renk açıcı krem yada en iyi genital bölge beyazalatıcı krem nedir? diye soruyorlar. Gerçekten renk açıcı kremlere iyi bir sonuç almak mümkün değildir. İşlemlerle bile bukadar zorlanırken tek bir kremle leke açmak çok zordur. Ayrıca tüm beyazlatıcı ,leke açıcı kremlerin irritasyon yapıcı etkileri olduğu için bu kremler bu alanı yakabilir, yada irrite edebilirler. En sağlıklısı genital bölge beyazlatma işlemi için bu konuyla özellikle ilgilenen uzman bir doktora başvurmaktır.

LAZERLE GENİTAL BÖLGE BEYAZLATMA YAPILIRKEN AYNI ANDA VAJİNAL SIKILAŞTIRMADA YAPILABİLİR Mi?

Evet. Hem genital bölge beyazlatma, hem de vajinal sıkılaştırma işlemi eş zamanlı olarak aynı seansta yapılabilir. Böylece genital bölge estetiği bir bütün olarak yapılmış olur. Hem genital bölge daraltma ve hem de genital bölge renk açma aynı seansta tamamlanmış olur.