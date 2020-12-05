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Yasak Elma'nın Şahika'sı Nesrin Cavadzade'nin diziden ayrılacağı iddia edildi!

FOX TV ekranlarının sevilen dizisi Yasak Elma'da "Şahika" karakterine hayat veren Nesrin Cavadzade'nin 90. bölümde diziden ayrılacağı iddia edildi.

Yasak Elma'nın Şahika'sı Nesrin Cavadzade'nin diziden ayrılacağı iddia edildi!
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FOX'un sevilen dizisi Yasak Elma' da başrol oyuncusu Talat Bulut, kadroya daha sonra katılan Barış Kılıç, Buse Buçe Kahraman, Gökhan Alkan'ın ardından Ender ile Kaya'nın oğlu Yiğit'e hayat veren Doğaç Yıldız diziden ayrılmıştı. Bu ayrılıkların ardından dizide Şahika karakterine hayat veren Nesrin Cavadzade'nin de diziden ayrılacağı iddia edildi. 

 YASAK ELMA ŞAHİKA DİZİDEN AYRILIYOR MU?

Yasak Elma dizisinde Şahika karakterine hayat veren Nesrin Cavadzade'nin 90. bölümde diziden ayrılacağına yönelik iddialar sosyal medyada gündeme geldi. Ancak konu hakkında herhangi resmi bir açıklama yapılmadı.

YASAK ELMA 87. SON BÖLÜM ÖZETİ

Feride, Yıldız'ı ilk gördüğü andan itibaren sevmemiştir ve oğlunu bu konuda doldurur. Çağatay'ın ciddi bir ilişki istememesi Yıldız'ın geri adım atmasına sebep olur.

Halit'in vefatından sonra herkes dağılmıştır. Yıldız istediklerini alamamanın derdine düşmüşken, Ender ve Şahika şirketteki yeni oluşuma ayak uydurmaya çalışırlar. Hasan Ali Kuyucu, Argun Holding'in yeni ortağıdır ve ne yazık ki, geldiği yerin karışıklığından haberi yoktur. Yıldız ise hayal ettiği sakin ve düzenli hayatı yeni tanıştığı Çağatay'da bulacağını sanır.

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