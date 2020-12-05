D vitamini eksikliği nasıl giderilir uzmanlar uyarıyor!

D vitamini eksikliği kemik yapısında bozulmalara, kemik erimesine, kas güçsüzlüğüne ve farklı birçok hastalığa neden olabiliyor. İç Hastalıkları Uzmanı Prof.Dr. Yaşar Küçükardalı, D vitamini eksikliğinin diyabet, kalp ve dolaşım rahatsızlıkları, hatta kanser riskini de önemli oranda artırdığını söyledi. Peki, D vitamini eksikliği nasıl giderilir? Hangi besinlerde D vitamini bulunur? Kısa sürede vücuttaki D vitamini açığı kapatılabilir mi? Prof.Dr. Yaşar Küçükardalı bakın neler söyledi



D vitamini vücutta nasıl aktif hale gelir?

İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Yaşar Küçükardalı, “D vitamininin vücudumuzda aktif hale gelebilmesi için cildimizin güneş ışınlarıyla temas etmesi gerekiyor.

Bir güneş ülkesi olmamıza rağmen Türkiye’de D vitamini eksikliği sık görülüyor.

Yapılan bir araştırmada, özellikle İç Anadolu bölgemizde yoğun olmakla birlikte toplam nüfusumuzun yaklaşık yüzde 70’inde D vitamini eksikliği olduğu tespit edildi” dedi.



'D vitamini açığının kısa sürede kapatılabilmesi mümkün değil'

D vitamininin temel kaynağının güneş ışınları ya da D vitamini açısından zengin besinler olduğunu söyleyen İç Hastalıkları Uzmanı Prof.Dr. Yaşar Küçükardalı "Ancak D vitamini açığının kapatılabilmesi ne yazık ki kısa sürede mümkün değil. Eğer kişinin multipl myelom, sarkoidoz, hiperparatiroidizm gibi kalsiyum yüksekliğine yol açan bir hastalığı varsa D vitamini eksikliğini tedavi ederken kandaki kalsiyum seviyesinin takip edilmesi gerekir” diye konuştu.

D vitamini hangi besinlerde bulunur?

D vitamininin bağışıklık sisteminde önemli bir role sahip olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Yaşar Küçükardalı, “D vitamini ihtiyacının yüzde 90'ı güneş ışınları vasıtasıyla deri tarafından karşılanır. Güneş ışınlarının dışında ayran, kefir, peynir, yoğurt, tereyağı, ton balığı, somon, uskumru, balık yağı, karaciğer, yumurta sarısı, tatlı patates, mantar en önemli D vitamini kaynaklarındandır.



D vitamini ne işe yarıyor?

D vitamini bağışıklık sistemini güçlü tutarak hastalığa neden olan virüs ve bakterilerle savaşır. Grip, tüberküloz gibi bulaşıcı hastalık riskini azaltmaya yardımcıdır" dedi.

Kaynak: Pembenar