Ünlü oyuncu Cemal Hünal, Survivor 2021'de yer alacak!

Survivor 2021'de yarışacak isimler merak edilirken Acun Ilıcalı'dan sürpriz bir paylaşım geldi. Ünlü oyuncu Cemal Hünal'ın fotoğrafını "Issız adam, ıssız ada" notuyla paylaşan Ilıcalı'nın fotoğrafın üzerinde Survivor 2021 etiketini de eklemesi dikkat çekti. Issız Adam filmiyle şöhreti yakalayan oyuncu Cemal Hünal'ın Survivor'da nasıl bir performans sergileyeceği ise şimdiden merak konusu oldu.

NE ZAMAN BAŞLAYACAĞI BELLİ DEĞİL

Yarışmanın ne zaman başlayacağı konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmazken 'Masterchef Türkiye'de yarışan Celal Sarıgül'ün de 'Survivor 2021'de mücadele edeceği iddia ediliyor.

CEMAL HÜNAL KİMDİR?

Cemal Hünal, 2 Ekim 1976 tarihinde İstanbul Maçka Teşvikiye’de doğmuştur. Çocukluğu Maçka’da, dedesinin yaptığı ve kendi adını verdiği bir apartmanda geçti, Cemal Hünal Apartmanı’nda. Kerem adında bir erkek kardeşi var. Babası eki sanayicilerden Atilla Hünal’dır. Annesinin adı Vicki Hünal. İstanbul’da Saint Benoit Fransız Lisesi‘nde iki yıl okuduktan sonra yaşadığı disiplin sorunu nedeniyle ailesi tarafından 17 yaşındayken 1993 yılında İskoçya’ya, Gordonstoun International Summer School’a gönderildi. Ardından Los Angeles Ucla Extension’da, Santa Monica Collage’da ve London Film School’da tiyatro ve sinema eğitimi aldı. Amerika Birleşik Devletleri’nde çeşitli kısa filmlerde rol almıştır. Üniversite hayatı boyunca da mutfaklarda çalıştı. Bulaşıkçılık, aşçılık, barmenlik yaptı. En son Los Angeles’da senaryo analistliği yaptı.2007 yılında “Ulak” filmi ile başladığı sinema kariyerinde, 2008 yılında çekilen “Issız Adam” filmiyle tanındı. 2007, 2009 yılları arasında Antakya’da çekilen “Asi” dizisinde oynadı. Antakya’da atları köpekleri olan bir köy evi var.

İşte Acun Ilıcalı'nın o paylaşımı;